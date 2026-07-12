«دوچرخه آبی» به جشنواره ستاره سینما تونس رفت

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» به کارگردانی سیاوش ساعدپناه، تهیه‌کنندگی سعید نجاتی و محصول باشگاه فیلم اشراق، در ادامه حضورهای بین‌المللی خود، به هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه ستاره سینما (Cinétoile) در کشور تونس راه پیدا کرد.

این فیلم پیش از این در سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان به نمایش درآمده و همچنین در دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم دهوک عراق در بخش رقابتی حضور داشته است.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه ستاره سینما از سال ۲۰۱۸ در شهر نابل تونس برگزار می‌شود و با هدف گسترش تجربه تماشای سینما در فضای باز، هر سال میزبان آثار کوتاه منتخب از کشورهای مختلف جهان است. این رویداد با تمرکز بر تبادل فرهنگی و ایجاد ارتباط مستقیم میان فیلمسازان و مخاطبان، علاوه بر نمایش فیلم، برنامه‌هایی همچون کارگاه‌های آموزشی، نشست‌ها و گفت‌وگوهای تخصصی سینمایی را نیز برگزار می‌کند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی برگزارکنندگان، جشنواره سینوتل تاکنون میزبان حدود ۱۷ هزار مخاطب بوده و بیش از ۴ هزار فیلم از سراسر جهان برای حضور در آن ارسال شده است. از میان این آثار، هر سال حدود ۸۰ فیلم برای نمایش و رقابت انتخاب می‌شوند. جوایز این جشنواره شامل جایزه بزرگ جشنواره با ستاره طلایی، ستاره نقره‌ای، جایزه برنز ویژه هیئت داوران و جایزه انتخاب تماشاگران است.

هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه Cinétoile از ۱۰ مرداد برابر با اول آگوست ۲۰۲۶ در شهر نابل تونس برگزار خواهد شد و فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» یکی از آثار راه‌یافته به این رویداد بین‌المللی است.

حضور «دوچرخه آبی» در این جشنواره، ادامه مسیر موفقیت‌های بین‌المللی این اثر و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های سینمای کوتاه ایران در عرصه جهانی به شمار می‌رود.

آرمین عزیزی، اردشیر احمدی، متین ویسی، ژیران احدی، عمران مرادی، آزاد کریمیان، آسیه خدرلکی و دلارام احمدی، بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

فهرست عوامل فیلم کوتاه «دوچرخه آبی» عبارت است از: کارگردان: سیاوش ساعدپناه، نویسندگان: سیاوش ساعدپناه، وحید احمدی و بهمن شریفی، دستیار اول کارگردان: متین شیخ نصر‌الهی، دستیار دوم کارگردان: سرکوت نیکدل، تدوینگر: وحید احمدی، منشی صحنه: گیتا فیضی، عکاس: فرهاد مطاعی، گریم: رعنا خالدی، مدیر فیلمبرداری: نوید زارع، دستیار اول فیلمبردار: سیروان خضری، دستیار دوم فیلمبردار: فرشید محمدی، دستیار سوم فیلمبردار: پارسا خدری، تصویر هوایی: فرهاد مطاعی، طراحان صحنه: محی الدین آین، معین صفایی پور و شرمین احمدی نژاد، طراح لباس: سیاوش ساعدپناه و آرتیا ساعدپناه، مدیر صدابرداری: ایرج نوروزی، دستیار صدابردار: هیمن کریمی، صداگذار: نعمت نارنجی، اصلاح رنگ: فرهاد سنندجی، جلوه ها ویژه: هیمن مهرشاد، مدیر تولید: افشین ملکی، گرافیست: سیاوش ساعدپناه، جانشین تولید: شرمین احمدی نژاد، دستیار تولید: ماهان جواهری، آهنگسازان: اردوان میرانی و آرتین حامدی، هند پن: آرتین قادر پناه، تدارکات و حمل و نقل: طاها کریمی، سیروان معروفی، رزگار بندول، محمد رحمانی، جبار امینی، جبار عبدی و کوهسار رحیم زاده، بازیگردان: عمران مرادی، مترجم: میلاد فتحیانی، پخش داخلی: مهتاب ابراهیمی، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، جانشین تهیه کننده: مهدیه غلامحسینی، تهیه کننده: سعید نجاتی، محصول باشگاه فیلم اشراق.

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