واکنش احترام برومند به حملات اخیر آمریکا؛
عزیزانم در قشم، بندرعباس و چابهار به کدامین گناه داغدار میشوند؟
احترام برومند با انتشار متنی در صفحه شخصی خود، به حملات اخیر آمریکا به جنوب ایران واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، احترام برومند بازیگر سینما، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود به حملات اخیر آمریکا به مناطق جنوبی ایران واکنش نشان داد.
برومند در این پیام با ابراز همدردی با مردم جنوب کشور، نوشت: «هر شعلهای از هر نقطه کشورم که زبانه میکشد، سرب گداختهای است که قلبم، وجودم و روحم را میسوزاند. عزیزانم در قشم، بندرعباس و چابهار به کدامین گناه داغدار میشوند؟ به کدامین گناه کسبوکار و سرمایهشان به باد میرود؟ بمیرم برای جانهای عزیزی که از دستمان میروند و نان و روزی زحمتکشترین و نجیبترین مردم کشورمان.»