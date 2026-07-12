خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش احترام برومند به حملات اخیر آمریکا؛

عزیزانم در قشم، بندرعباس و چابهار به کدامین گناه داغدار می‌شوند؟

عزیزانم در قشم، بندرعباس و چابهار به کدامین گناه داغدار می‌شوند؟
کد خبر : 1812010
لینک کوتاه کپی شد.

احترام برومند با انتشار متنی در صفحه شخصی خود، به حملات اخیر آمریکا به جنوب ایران واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، احترام برومند بازیگر سینما، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود به حملات اخیر آمریکا به مناطق جنوبی ایران واکنش نشان داد.

برومند در این پیام با ابراز همدردی با مردم جنوب کشور، نوشت: «هر شعله‌ای از هر نقطه کشورم که زبانه می‌کشد، سرب گداخته‌ای است که قلبم، وجودم و روحم را می‌سوزاند. عزیزانم در قشم، بندرعباس و چابهار به کدامین گناه داغدار می‌شوند؟ به کدامین گناه کسب‌وکار و سرمایه‌شان به باد می‌رود؟ بمیرم برای جان‌های عزیزی که از دستمان می‌روند و نان و روزی زحمتکش‌ترین و نجیب‌ترین مردم کشورمان.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل