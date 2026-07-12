برپایی بازارچههای صنایعدستی در مسیر زوار اربعین/ نمایش هویت ایرانی در کریدور کرمانشاه به خسروی
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه از برپایی بازارچههای ویژه صنایعدستی در طول مسیر تردد زوار اربعین حسینی خبر داد و تأکید کرد: این اقدام با هدف معرفی اصالت فرهنگی استان و ایجاد زمینهای برای رونق اقتصادی هنرمندان بومی در ایام پیک سفر زائران انجام میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، کیومرث اعظمی یکشنبه ۲۱ تیرماه در تشریح برنامههای فرهنگی ایام اربعین گفت: استان کرمانشاه به دلیل قرارگیری در مسیر اصلی تردد زائران عتبات عالیات، ظرفیت بینظیری برای معرفی جلوههای هنری و فرهنگی ایران به زائران داخلی و خارجی دارد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه، با اشاره به جزئیات برپایی این بازارچهها افزود: این بازارچههای صنایعدستی در محورهای مواصلاتی استان، از شهرستان کنگاور به عنوان ورودی استان تا مرز رسمی خسروی جانمایی شدهاند تا زائرانی که از این مسیر عبور میکنند، فرصت آشنایی مستقیم با هنر، اصالت و میراث کهن این دیار را داشته باشند.
اعظمی هدف از این اقدام را فراتر از مباحث اقتصادی دانست و تصریح کرد: تلاش ما در این ایام، علاوه بر رونقبخشی به بازار فروش صنعتگران و هنرمندان استان، ارائه روایتی هنری از تاریخ و تمدن کرمانشاه در بستری معنوی است.
او ادامه داد: صنایعدستی ما پیوندی عمیق با باورها و فرهنگ این مرزوبوم دارد و حضور هنرمندان در کنار زائران، فرصتی مغتنم برای ترویج صنایعدستی بومی و تقویت جایگاه آن در سبد کالاهای فرهنگی مسافران است.
معاون صنایعدستی استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: در این بازارچهها تلاش شده است تا آثار فاخر و کاربردی هنرمندان استان با اولویت عرضه محصولات بومی و معرفی سوغات و صنایعدستی شاخص هر منطقه ارائه شود، امیدواریم با استقبال زائران، گامی موثر در راستای حمایت از هنرمندان سختکوش استان در این ایام معنوی برداشته شود.