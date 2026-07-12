به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، جلیل جباری امروز ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: در جلسه شورای برنامه‌ریزی شهرستان گرمی که با حضور استاندار اردبیل برگزار شد، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری این شهرستان اختصاص یافت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: توسعه زیرساخت‌های منطقه نمونه گردشگری گیلارلو و ایجاد باغ موزه در شهر گرمی دو پروژه مهمی هستند که برای هرکدام از این پروژه‌ها ۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی در نظر گرفته شد.

او تاکید کرد: منطقه نمونه گردشگری گیلارلو یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری شهرستان گرمی است که در چند سال گذشته اداره کل میراث‌فرهنگی در راستای توسعه زیرساخت‌های این منطقه پروژه‌های مختلفی را در این منطقه اجرا کرده است.

جباری ادامه داد: پیش از سال ۱۴۰۴ جمعا مبلغ ۱۵ میلیارد تومان در این منطقه هزینه شده و از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ نیز مبلغ ۵ میلیارد تومان برای منطقه نمونه گردشگری گیلارلو تخصیص یافته و پروژه تعریف شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل درخصوص پروژه باغ موزه شهر گرمی نیز گفت: محل مناسب برای ایجاد باغ موزه با حضور نماینده مردم گرمی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان مورد بازدید قرار گرفته و در حال حاضر امور اداری این پروژه در حال انجام است و اداره کل میراث‌فرهنگی آمادگی مطالعه و طراحی پروژه را دارد.

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