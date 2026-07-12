آغاز عملیات مرمت و ساماندهی خانه تاریخی صباغیان در مهدیشهر

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهدیشهر در تشریح ویژگی‌های معماری این اثر ملی افزود: خانه صباغیان یکی از نمونه‌های ارزشمند معماری ایرانی در این منطقه است که طراحی فضاهای آن، با ظرأفت تمام و متناسب با اقلیم کوهپایه‌ای و ویژگی‌های آب‌وهوایی استان سمنان انجام شده است.

او بیان کرد: خانه تاریخی صباغیان که به شماره ۳۱۱۳۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، در مهدیشهر، خیابان امام، پشت کانون بیدقی، جنب بن‌بست وحدت اول واقع شده و به عنوان بخشی از شناسنامه تاریخی و فرهنگی مهدیشهر، همواره مورد توجه برنامه‌های حفاظتی این اداره است.

شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ این‌گونه بناهای تاریخی ضمن جلوگیری از فرسودگی و تخریب تدریجی، ظرفیت‌های بسیار خوبی را برای معرفی فرهنگ معماری منطقه و استفاده‌های فرهنگی و گردشگری در آینده فراهم می‌کند.