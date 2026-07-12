فراخوان نهاد کتابخانههای عمومی کشور برای پرورش سفیران کتاب؛
«آکادمی ترویج خواندن» راهاندازی شد
نهاد کتابخانههای عمومی کشور با هدف شناسایی و توانمندسازی نوجوانان مستعد، «آکادمی ترویج خواندن» را در قالب بوتکمپ آموزشی «نوجوانان فن تاب» ویژه اعضای فعال کتابخانهها، راهاندازی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، این نهاد با هدف شناسایی و توانمندسازی نوجوانان مستعد، «آکادمی ترویج خواندن» را در قالب بوتکمپ آموزشی «نوجوانان فن تاب» ویژه اعضای فعال کتابخانهها، راهاندازی کرد. نوجوانان ۱۳ تا ۱۷ ساله علاقهمند به فعالیتهای فرهنگی، تا ۲۷ تیرماه فرصت دارند با ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۴۵۰۱۸ و تکمیل فرم ثبتنام، برای حضور در فرایند مصاحبه ورودی و بهرهمندی از بورسیه آموزشی این دوره، اقدام کنند.
این آکادمی که ویژه توانمندسازی نوجوانان مروج و آفرینشگر در حوزه کتاب و کتابخوانی طراحی شده، در تلاش است تا با آموزش مهارتهای رسانهای و فنون تولیدمحتوای ترویجی، نسل تازهای از مروجان کتاب را پرورش دهد. هدف اصلی این دوره، ایجاد تحول در رویکرد نوجوانان و تبدیل آنان از «خواننده» به «خواننده ـ تولیدکننده» است؛ بهگونهای که نوجوانان از مصرفکنندگان صرف محتوا، بهسمت تولیدکنندگان فعال محتوای کتابمحور حرکت کنند.
شرکتکنندگان در این دوره، یک بسته ششگانه مهارتی شامل آموزش متون ترویجی، فن بیان، طراحی گرافیکی معرفی کتاب، عکاسی و تصویربرداری موبایلی، تولید محتوای صوتی و مارکتینگ تولیدمحتوا را فرا خواهند گرفت. در این مدرسه مهارتمحور، بهجای نمره، «مهارت» ملاک اصلی ارزیابی خواهد بود و نوجوانان برگزیده بهعنوان «سفیر کتاب» در مسیر ترویج فرهنگ مطالعه فعالیت خواهند کرد.
نوجوانان پس از پایان این دوره آموزشی، بهعنوان نخستین گروه اعضای فعال «مدرسه ترویج خواندن» با هدایت مربی، به تولید مستمر محتوای ترویجی برای کتابخانههای عمومی خواهند پرداخت. این فعالیتها با بهرهمندی از امکانات و ظرفیتهای نهاد، ازجمله استودیوهای تولید محتوا، ساختکدهها، باشگاههای کتابخوانی، خانههای علم و فناوری و منابع مطالعاتی موجود انجام میشود.
همچنین، محتواهای برگزیده علاوه بر انتشار در بسترهای مجازی، در نشریه الکترونیکی ـ مکتوب نهاد نیز منتشر شده و برای پدیدآورندگان آنها حقتألیف در نظر گرفته میشود.