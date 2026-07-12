جلسه بررسی اولویتهای اجرایی و عمرانی پرونده ثبت جهانی قلعههای الموت در قزوین برگزار شد
در راستای بررسی الزامات و اولویتهای اجرایی و عمرانی در آستانه ثبت جهانی قلعههای الموت و همافزایی دستگاهها برای تسریع در پیشبرد موضوعات، جلسهای به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین و با حضور فرماندار قزوین، سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، بخشدار الموت شرقی و مدیران دستگاههای ذیربط در استانداری برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، جواد حقلطفی روز شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵ در نشست بررسی اولویتهای اجرایی و عمرانی پرونده ثبت جهانی قلعههای الموت در قزوین با تبیین اهمیت ثبت جهانی الموت و عواید آن برای استان و جامعه محلی گفت: با نزدیک شدن به زمان برگزاری اجلاس یونسکو به میزبانی کره جنوبی و اعلام نتیجه نهایی ثبت جهانی قلاع تاریخی الموت، برای تکمیل زیرساختها، ارتقای خدماترسانی و آمادهسازی منطقه برای میزبانی از گردشگران داخلی و خارجی، اولویتها و الزامات اجرایی و عمرانی در منطقه در دستور کار استان قزوین قرار گرفته است.
معاون امور عمرانی استاندار با اشاره به اینکه سهمیه ثبت جهانی هر چند سال یک مرتبه به کشورها تعلق میگیرد، اظهار کرد: استانهای مختلف برای ثبت جهانی میراث تاریخی و فرهنگی خود در یونسکو رقابت میکنند و این فرصت مهمی برای استان قزوین است تا یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی و طبیعی خود را در فهرست جهانی ثبت کند.
حقلطفی افزود: این روزها، روزهای پایانی و تعیینکننده یک مسیر مهم بوده و استان قزوین امیدوار است با تایید نهایی فرآیند ثبت از ظرفیت کمنظیر این آثار برای توسعه گردشگری خود بهرهمند شود.
او با بیان اینکه فرآیند ارزیابی، پس از بازدیدهای انجام شده و تلاشهای گسترده استانداری، مجموعه میراثفرهنگی و کارشناسان ذیربط، به مراحل نهایی نزدیک شده افزود: نتیجه این اقدامات در فاصله ۲۸ تیرتا پنجم مردادماه سال جاری اعلام خواهد شد و در صورت تصویب نهایی و رأیآوری در کره جنوبی، که میزبان اجلاس ثبت جهانی است، این رویداد مهم در نهایت به رونق گردشگری و اقتصادی استان قزوین خواهد انجامید.
معاون عمرانی استاندار ادامه داد: بخشی از کارهای لازم در این زمینه انجام شده، اما هنوز چند اقدام مهم برای تکمیل زیرساختها و ارائه خدمات مناسب به گردشگران باقی مانده و اگر قرار است پس از ثبت جهانی، شاهد برگزاری رویدادهای مرتبط و استقبال بیشتر گردشگران باشیم باید این اولویتها با سرعت و دقت اجرایی شوند.
جلسه بررسی اولویتهای اجرایی و عمرانی پرونده ثبت جهانی قلعههای الموت در قزوین برگزار شد
مهدوی سرپرست اداره کل میراثفرهنگی استان قزوین نیز در این جلسه گفت: ثبت جهانی این اثر ارزشمند، تنها سهمیه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۲۰۲۶ است که به استان قزوین اختصاص یافته و این فرصت کمنظیر باید به بهترین شکل ممکن برای توسعه و رونق گردشگری استان مورد استفاده قرار گیرد.
او ضمن قدردانی از همراهی و تعامل دستگاهها برای تحقق الزامات ثبت جهانی تاکنون خاطرنشان کرد: این فرآیند قطعا نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاههای خدماترسان و اجرایی است و امیدواریم در ادامه این مسیر نیز شاهد مشارکت ارزشمند و موثر سایر دستگاهها باشیم.
در ادامه موضوعاتی چون برقرسانی و آبرسانی به پارکینگ گازرخان و دژ شمسکلایه، ساماندهی سیما و منظر روستای گازرخان، ایجاد مسیر دسترسی دوم و جایگزین به قلعه، ساماندهی حمل و جمعآوری زباله، تکمیل علائم و تابلوهای راهنمای مسیر و همچنین بهبود پوشش آنتندهی تلفن همراه و اینترنت بهعنوان مهمترین اولویتهای منطقه طرح و تسریع در اجرای این اقدامات و هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی بهمنظور موفقیت پرونده مورد تاکید قرار گرفت.