به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نشست تخصصی بررسی ابعاد معنوی و میراث فکری رهبر شهید امت حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (ره) با عنوان «بررسی ابعاد معنوی و میراث فکری رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران» با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، پژوهشگران، شخصیت‌های فرهنگی، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی و مذهبی سریلانکا در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سری جایاواردنپورا کوته برگزار شد و مهمانان دیدگاه‌های خود را در ارتباط ابعاد معنوی، میراث فکری، سبک زندگی و نقش فرهنگی اجتماعی رهبر شهید امت بیان کردند.

در ابتدای این مراسم علی کبریایی‌زاده، رایزن فرهنگی کشورمان در سریلانکا طی سخنانی گفت: رویداد بسیار بزرگی در ایران جریان بود. تشیع پیکر مطهر رهبر بزرگی در شهرهای مختلف و با حضور مهمانانی از ۱۰۰ کشور جهان برگزار شد که به نوعی مانور قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران نیز بود.

وی ادامه داد: مقامات عالی و شخصیت‌های فرهنگی و دینی بسیاری به طور خودجوس و علاقه فراوان به ایران آمده بودند تا در این واقعه عظیم شرکت نمایند و به مجاهدی بزرگ ادای احترام کنند. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن داشت ۲۰ میلیون نفر در این مراسم تشیع پیکر پاک ایت الله خامنه‌ای حضور داشتند.

کبریایی‌زاده یادآور شد: در این آیین بدرقه اقوام و جناح‌های مختلف سیاسی در یک صف‌بندی مشترک و با شعار واحد «باید برخاست» به طور نمادین با مشت‌هایی گره کرده در برابر ظلم و زورگوئی دوباره قدرت‌نمایی کردند.

رایزن فرهنگی ایران در سریلانکا اظهار کرد: در تاریخ معاصر به اذعان نخبگان و اندیشمندان ملیت‌های مختلف جهان نامی تاثیرگذارتر، ماندگارترو مردمی‌تر از شهید والامقام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای وجود ندارد.

در ادامه نیرمال دواسیری، استاد تاریخ دانشگاه کلمبو در سخنانی اظهار کرد: زندگی و اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای الگویی ارزشمند برای ملت‌ها و همه آزادی‌خواهان صلح‌دوست بود.

وی با اشاره به تفاوت نگاه تمدنی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد غرب، اقزود: نقش آیت‌الله خامنه‌ای (ره) در تقویت هویت فرهنگی و فکری ملت ایران برجسته و غیرقابل توصیف است. با مرور خاطرات شخصی خودم باید بگویم از دوران پیروزی انقلاب اسلامی، با عنایت به تأثیر عمیق انقلاب اسلامی و رهبری آن بر افکار عمومی منطقه شخصیت چندبعدی و قابل احترام رهبر شهید ایران در زمره تأثیرگذارترین رهبران دینی شناخته می‌شود.

واندا کوتالاوالا، از متخصصین حقوق تجارت بین‌الملل و از فعال امور بشردوستانه نیز در شمار دیگر سخنران این برنامه در سخنانی گفت: آیت‌الله خامنه‌ای به تاسی از مراد خود امام خمینی (ره) در عین آن که در کلام و ایرادات درخشان شخصیت ادبی و فرهنگ او نمود داشت در حوزه تصمیم‌گیری و عمل به مانند یک مورخ صاحب‌نظر و گاه در مقام یک دیپلمات کارکشته اقدام می‌کرد.

این پژوهشگر فرهنگی با اشاره به جایگاه فرهنگ و تمدن در نزد رهبر شهید ایران افزود: مضامین اشعار آیت‌الله خامنه‌ای همسو با قله‌های ادبی ایران همچون مولانا و حافظ دایر بر دوری از خلق خدا و توجه تام به خالق یکتا است. در سروده‌های این شخصیت برجسته اسلامی مضامین معنویت، عدالت‌خواهی و اخلاق‌مداری از ویژگی‌های برجسته آثارشان به شمار می‌آید.

عرفان نورالدین، مشاور ارشد توسعه منابع انسانی و مدرس بین‌المللی نیز در این مراسم با اشاره به پژوهش‌های خود درباره کشورهای جنوب آسیا و منطقه خلیج فارس، ویژگی‌های رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را مورد بررسی قرار داد.

وی ساده‌زیستی، پیروی از سیره پیامبر اکرم (ص) و برخورداری از اعتماد عمومی را از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (ره) عنوان کرد.

در ادامه عمیر نوشاد، روزنامه‌نگار ارشد رسانه Colombo Pulseبا بیان تجربیات شخصی خود از ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، به حضور شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در سریلانکا اشاره کرد و گفت: تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران موجب افزایش همبستگی مسلمانان سریلانکا و حمایت گسترده‌تر آنان از جمهوری اسلامی ایران شد.

روزایک فاروق، روزنامه‌نگار ارشد روزنامه Colombo Timesبه عنوان آخرین سخنران این نشست تخصصی با ابراز تأسف از فقدان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ایشان را یکی از تأثیرگذارترین رهبران سیاسی و دینی در دوران معاصر توصیف کرد.

وی با اشاره به حمایت مستمر جمهوری اسلامی ایران از آرمان فلسطین، بر ضرورت وحدت مسلمانان و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار تأکید کرد.

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