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قدردانی سردار کارگر از ملت بزرگ ایران

قدردانی سردار کارگر از ملت بزرگ ایران
کد خبر : 1811898
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بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت از ملت بزرگ ایران به‌خاطر خلق حماسه ای ماندگار در مراسم وداع و تشییع آقای شهید ایران قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، در پیام قدردانی بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت از ملت ایران آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و درود الهی بر شهدای والامقام؛ آنان که با نثار جان خویش، مشعل توحید، عزت، سرافرازی، استقامت و پایمردی را بر فراز میهن اسلامی همواره فروزان نگاه داشته‌اند.

حضور پرشور، حماسی و بی‌نظیر شما مردم شریف، بصیر و قدرشناس در آیین باشکوه وداع و تشییع پیکر مطهر سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره)، بار دیگر جلوه‌ای درخشان از وفاداری، بصیرت و پیوند ناگسستنی ملت با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و ناامیدی و یاس برای دشمنان اسلام و ایران عزیز را به نمایش گذاشت.

این تجدید بیعت آگاهانه و این اقیانوس خروشان حضور مردمی، گواهی روشن بر عمق عشق، ارادت و وفاداری شما به راه، مکتب و اندیشه‌های آن عزیز سفرکرده بود و برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار این سرزمین افزود. بدون شک این حضور باشکوه و تحسین‌برانگیز، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران و پشتوانه‌ای ماندگار برای اقتدار، انسجام ملی، تقویت قدرت بازدارندگی کشور و استمرار راه و منش رهبر شهید (ره) به شمار می‌رود؛ سرمایه‌ای ارزشمند که هیچ قدرتی توان کاستن از عظمت و اثرگذاری آن را نخواهد داشت.

اینجانب، به عنوان سرباز و خادم ولایت و میهن اسلامی، با نهایت تواضع و اخلاص، از ملت بزرگ، مؤمن و شهیدپرور ایران، دولت خدمتگزار، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، فرماندهان و رزمندگان، مجموعه‌های انتظامی، امنیتی، امدادی، خدماتی، فرهنگی، رسانه‌ای و تمامی تشکل‌های مردمی و داوطلبانی که با تلاش شبانه‌روزی و حضوری مسئولانه، زمینه برگزاری شایسته این آیین عظیم را فراهم ساختند و با حضور ده‌ها میلیونی خود حماسه‌ای ماندگار در مراسم وداع و تشییع پیکرهای مطهر آقای شهید ایران و خانواده معظم ایشان آفریدند، صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال، عزت، سربلندی و توفیق روزافزون همگان را در پاسداری از آرمان‌های بلند امامین انقلاب اسلامی (ره) حضرت امام خمینی کبیر و حضرت امام خامنه‌ای شهید، ادامه راه شهیدان والامقام و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مسئلت دارم. ان شاالله بزودی انتقام خون مطهر امام شهید و شهدای والامقام را از قاتلان و جنایتکاران آمریکایی صهیونی و حامیان آنان خواهیم گرفت.

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