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کانون کارگردانان سینمای ایران برگزار می‌کند؛

اولین نمایش نسخه مرمت‌شده «کاغذ بی خط» در موزه سینمای ایران

اولین نمایش نسخه مرمت‌شده «کاغذ بی خط» در موزه سینمای ایران
کد خبر : 1811709
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در ادامه برنامه «کلاسیک‌های کانون» کانون کارگردانان سینمای ایران، سه‌شنبه ۲۳ تیرماه،ساعت۱۷ نخستین نمایش نسخه مرمت‌شده فیلم «کاغذ بی خط» به کارگردانی ناصر تقوایی، در موزه سینمای ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در این مراسم، فیلم «کاغذ بی خط»؛ اثر ماندگار ناصر تقوایی که به همت فیلمخانه ملی ایران مرمت شده است، با حضور سعید قطبی زاده(نویسنده و منتقد سینما) تحلیل و بررسی خواهد شد و ابعاد مختلف نگاه سینمایی، روایت‌پردازی و جایگاه این اثر در کارنامه هنری ناصر تقوایی واکاوی می‌شود

نسخه مرمت شده«کاغذ بی خط» پیش از این در چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجرنمایش داده شدو این اولین نمایش نسخه مرمت شده برای عموم مخاطبان است.

خسرو شکیبایی،هدیه تهرانی،جمیله شیخی،نیکو خردمند،جمشید مشایخی از بازیگران این اثر سینمایی هستند.

موزه سینمای ایران و کانون کارگردانان سینمای ایران با برگزاری مجموعه برنامه «کلاسیک‌های کانون»، به مرور آثار و میراث ماندگار کارگردانان برجسته ایرانی می‌پردازند و در این برنامه نیز بر نقش و جایگاه ممتاز ناصر تقوایی در سینمای ایران تأکید خواهد شد.

طراحی پوستر این برنامه را بهزاد خورشیدی بر عهده داشته است. همچنین ورود به این برنامه برای عموم آزاد است.

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