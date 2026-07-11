مجموعه چندزبانه «رهبر شهید و گفتمان مقاومت» منتشر شد
مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بینالمللی الهدی وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ۶ بسته محتوایی – فرهنگی چندزبانه با محوریت «رهبر شهید و گفتمان مقاومت» منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی، بستههای محتوایی جدید مؤسسه الهدی با محوریت «رهبر شهید و گفتمان مقاومت» و در قالب مجموعهای از سرودههای منتخب شاعران ایرانی و شاعران کشورهای مختلف جهان تهیه و به دبیرخانه جایزه جهانی شعر رهبر شهید ارسال شدهاند.
بر اساس اعلام مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بینالمللی الهدی، بسته محتوایی شماره ۱۰۵ شامل ۱۲ سروده به زبان فارسی، بسته شماره ۱۰۷ شامل ۸ سروده به زبان عربی، بسته شماره ۱۰۸ شامل ۴ سروده به زبان انگلیسی، بسته شماره ۱۰۶ شامل ۴ سروده به زبان اردو، بسته شماره ۱۱۰ شامل ۳ سروده به زبان اسپانیایی و بسته شماره ۱۰۹ شامل ۲ سروده به زبان فرانسه است.
این آثار پس از گردآوری و بازتولید توسط مؤسسه الهدی، برای توزیع و بهرهبرداری فرهنگی در خارج از کشور آماده شده و در اختیار مخاطبان و مراکز فرهنگی قرار میگیرد.
هدف از انتشار این مجموعهها، توسعه دیپلماسی فرهنگی، معرفی ظرفیتهای ادبی و هنری مرتبط با گفتمان مقاومت و انعکاس دیدگاههای شاعران از کشورهای مختلف درباره شخصیت و اندیشههای «رهبر شهید» عنوان شده است.
در مجموع ۳۳ سروده منتخب از شاعران ایرانی و شاعران کشورهای مختلف جهان در قالب این ۶ بسته محتوایی – فرهنگی منتشر شده که به شش زبان فارسی، عربی، انگلیسی، اردو، اسپانیایی و فرانسه در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.