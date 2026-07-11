اولین کارگاه تخصصی رویداد «گیم استریم ایران» امروز برگزار میشود
نخستین کارگاه تخصصی رویداد «گیم استریم ایران» امروز با هدف توانمندسازی علاقهمندان و فعالان حوزه استریم بازیهای ویدیویی برگزار میشود. این کارگاه، نخستین گام از رویداد «گیم استریم ایران» است که به همت بنیاد ملی بازیهای ویدیویی و با هدف توسعه همکاریهای زیستبوم بازیهای ویدیویی کشور برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، نخستین کارگاه تخصصی رویداد «گیم استریم ایران» امروز با هدف توانمندسازی علاقهمندان و فعالان حوزه استریم بازیهای ویدیویی برگزار میشود. این کارگاه، نخستین گام از رویداد «گیم استریم ایران» است که به همت بنیاد ملی بازیهای ویدیویی و با هدف توسعه همکاریهای زیستبوم بازیهای ویدیویی کشور برگزار میشود.
در این دوره آموزشی، شرکتکنندگان با مباحث مختلف از جمله مسیر تبدیل شدن به یک استریمر حرفهای، راهکارهای درآمدزایی از استریم، مباحث فنی، تجهیزات مورد نیاز و نکات تخصصی تولید محتوا آشنا خواهند شد.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در پایان این کارگاه به تمامی شرکتکنندگان گواهی پایان دوره اعطا میشود. همچنین لینک ورود به جلسه، نام کاربری و رمز عبور پیش از آغاز کارگاه برای افرادی که ثبتنام کردهاند ارسال خواهد شد.
رویداد «گیم استریم ایران» با هدف ایجاد تعامل میان استریمرها، بازیسازان، ناشران و سرمایهگذاران طراحی شده و در دو مرحله برگزار میشود. در گام نخست، کارگاههای تخصصی برای توانمندسازی استریمرها برگزار خواهد شد و در گام دوم، رقابت میان استریمرهای شرکتکننده انجام میشود.
این رویداد از ۲۰ تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و بستری برای شناسایی و حمایت از استعدادهای حوزه استریم بازیهای ویدیویی در کشور فراهم میکند.