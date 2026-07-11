همزمان با روز عفاف و حجاب؛ «غزال» در قاب نمایش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فیلم «غزال» به کارگردانی مجتبی راعی همزمان با روز حجاب و عفاف، شنبه ۲۰ تیر ماه روانه آنتن می‌شود.

این فیلم داستان زندگی معصومه را روایت می‌کند که نویسنده است و قصد دارد با استفاده از خاطرات مادر خود قصه‌ای در مورد زمان جوانی مادر بنویسد. غزال مادر معصومه در مورد اتفاقاتی که در زمان کشف حجاب برای او رخ داده برای دخترش می‌گوید. غزال روزی از طرف یک آژان به خاطر داشتن حجاب مورد حمله قرار می‌گیرد، ولیکن غزال آژان را با آجری زخمی می‌کند و آژان با قداره‌ای به دنبال او می‌رود…

فاطمه گودرزی، نیکو خردمند و محمود پاک‌نیت در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

انتهای پیام/