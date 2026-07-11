وداع با شهید امت، در صدر موضوعات مورد تماس مردمی تلویزیون

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، از میان شبکه‌های تلویزیونی به‌ترتیب برنامه‌های تلویزیونی به‌طور کلی، شبکه‌های خبر و سه، شبکه‌های رادیویی محرم، معارف و جوان شامل بیشترین نظرات مخاطبان بوده‌اند.

بیشترین سهم در تماس با سامانه مدیریت ارتباط با مخاطبان (۱۶۲) مربوط به برنامه‌های تلویزیونی درخصوص پوشش و اطلاع‌رسانی برگزاری مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره) و پخش زنده این مراسم از شبکه‌های مختلف سیما، برنامه «به‌وقت ایران» شبکه خبر و برنامه «جام ۲۶» شبکه سه و برنامه‌های مختلف شبکه‌های رادیویی محرم، معارف و جوان بود.

مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های تلویزیونی شامل تشکر از پوشش و اطلاع‌رسانی کامل درخصوص برگزاری مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره)، پخش زنده این مراسم از شبکه‌های مختلف سیما و پخش بیانات قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره)، درخواست پوشش مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره) به‌صورت تصاویر هوایی و پخش کامل شعارهای مردمی در این مراسم بود.

مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «به‌وقت ایران»، شامل تشکر از محتوای آگاهی‌بخش، پرداختن به موضوع خونخواهی قائد شهید امت حضرت امام خامنه‌ای (ره)، اجرای خوب سرباز روح‌الله رضوی و تحلیل‌های روشنگرانه کارشناسان، درخواست اعلام زمان بازپخش و راه‌های ارتباطی برنامه، دعوت از سیدمصطفی خوش‌چشم و افزایش مدت‌زمان پخش و انتقاد از پرحرفی برخی کارشناسان، پخش برنامه بلافاصله بعد از اذان مغرب بود.

مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «جام ۲۶»، شامل تشکر از پخش زنده مسابقات فوتبال جام جهانی سال ۲۰۲۶، درخواست اعلام زمان پخش مسابقات فوتبال جام جهانی سال ۲۰۲۶ و دعوت از امیر قلعه‌نویی و تحلیل و بررسی عملکرد تیم ملی و انتقاد از اظهارنظرهای شخصی و استفاده از واژه‌های بیگانه توسط میثاقی و برخی گزارش‌های ضعیف مسابقات فوتبال جام جهانی سال ۲۰۲۶ بود.

مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی محرم، شامل درخواست اعلام فرکانس‌های شبکه بود. مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی معارف، شامل تشکر از پخش برنامه مفید و آموزنده «مشق راه» بود. مهم‌ترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه‌های شبکه رادیویی جوان، شامل انتقاد از پخش آهنگ‌های برخی شاد بود.

انتهای پیام/