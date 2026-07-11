برگزاری مراسم گرامیداشت سالروز بازدید تاریخی رهبر شهید انقلاب از پژوهشگاه رویانِ جهاددانشگاهی
مراسم گرامیداشت سالروز بازدید تاریخی رهبر شهید انقلاب از پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی با عنوان «دیدار جان ایران»، روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه با هدف پاسداشت این رویداد ماندگار و تبیین نقش آن در تقویت جریان علم، فناوری و خودباوری ملی، به همت جهاددانشگاهی در پژوهشگاه رویان برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه رویان جهاددانشگاهی، مراسم گرامیداشت سالروز بازدید تاریخی رهبر شهید انقلاب، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (قدّساللهنفسهالزکیه)، در پژوهشگاه رویان، روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار میشود.
این مراسم با عنوان «دیدار جان ایران»، به مناسبت سالروز حضور رهبر شهید انقلاب در پژوهشگاه رویان در ۲۵ تیرماه ۱۳۸۶ و با هدف پاسداشت این رویداد ماندگار و تبیین نقش آن در تقویت جریان علم، فناوری و خودباوری ملی در حوزه علوم زیستی و پزشکی، برگزار خواهد شد.
بازدید رهبر معظم انقلاب از پژوهشگاه رویان در سال ۱۳۸۶، نقطه عطفی در تاریخ این مجموعه علمی به شمار میرود؛ دیداری که با تأکید معظمله بر استمرار حرکت علمی، نوآوری و اتکای به توانمندی پژوهشگران ایرانی، انگیزهای مضاعف برای توسعه فعالیتهای علمی و فناورانه این پژوهشگاه ایجاد کرد.
مراسم «دیدار جان ایران» از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در مجتمع مذهبی-فرهنگی ائمه اطهار (علیهمالسلام) واقع در تهران، بزرگراه شهید سلیمانی، خیابان بنیهاشم، بالاتر از میدان، بعد از زیرگذر شهید افشاری برگزار میشود.
این مراسم به همت جهاددانشگاهی و با همکاری پژوهشگاه رویان برگزار خواهد شد و جمعی از مسئولان، مدیران، استادان، پژوهشگران، دانشگاهیان و علاقهمندان به حوزه علم و فناوری در آن حضور خواهند داشت.
همچنین از عموم مردم ولایت مدار نیز دعوت میشود که در این مراسم حضور بهم رسانند.