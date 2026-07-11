فصل دوم «شفرونی» در نمایش خانگی
فصل دوم رئالیتیشو «شفرونی» با اجرای نیما شعباننژاد بهزودی منتشر میشود.
به گزارش ایلنا، «شفرونی» به کارگردانی رضا مهرانفر و تهیهکنندگی حسین ربانی غریبی یک مسابقه آشپزی با حالوهوای طنز است که در هر قسمت دو هنرمند یا بازیگر را در یک رقابت متفاوت مقابل یکدیگر قرار میدهد. شرکتکنندگان باید در مدتزمانی مشخص غذایی را آماده کنند اما حضور مهمانهای غافلگیرکننده و چالشهای پیشبینینشده روند مسابقه را دستخوش اتفاقات غیرمنتظره و لحظات سرگرمکننده میکند.
فصل نخست «شفرونی» مهرماه سال گذشته در ۱۲ قسمت با سفر به سفره کشورهای جهان منتشر شد و حالا سری دوم این رئالیتیشو با عنوان «فصل ایران» و سفر به استانهای مختلف کشورمان با چالشهای تازه از فیلیمو پخش میشود.