جایزه بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره روسی برای «گلهای کاغذی»
انیمیشن کوتاه «گلهای کاغذی» ساخته رامک امین کاظمی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) جایزه بهترین انیمیشن کوتاه بیست و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم «در خانواده» روسیه را دریافت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «گلهای کاغذی» درباره نویسندهای است که احساس میکند به پایان راه رسیده است. این انیمیشن کوتاه در یک سال گذشته سفرهای متعدد جشنوارهای داشته و جایزه بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره کازان را دریافت کرده است.
آیین اختتامیه جشنواره فیلم «در خانواده» ۱۶ تیرماه در مسکو برگزار شد و «گلهای کاغذی» جایزه بهترین انیمیشن کوتاه بیست و یکمین دوره این جشنواره را دریافت کرد.