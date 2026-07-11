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جایزه بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره روسی برای «گل‌های کاغذی»

جایزه بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره روسی برای «گل‌های کاغذی»
کد خبر : 1811585
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انیمیشن کوتاه «گل‌های کاغذی» ساخته رامک امین کاظمی (تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی) جایزه بهترین انیمیشن کوتاه بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم «در خانواده» روسیه را دریافت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «گل‌های کاغذی» درباره نویسنده‌ای است که احساس می‌کند به پایان راه رسیده است. این انیمیشن کوتاه در یک سال گذشته سفرهای متعدد جشنواره‌ای داشته و جایزه بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره کازان را دریافت کرده است.

آیین اختتامیه جشنواره فیلم «در خانواده» ۱۶ تیرماه در مسکو برگزار شد و «گل‌های کاغذی» جایزه بهترین انیمیشن کوتاه بیست و یکمین دوره این جشنواره را دریافت کرد.

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