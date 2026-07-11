موافقت شورای بازبینی با نمایش ۲۱ فیلم غیرسینمایی
شورای بازبینی با نمایش ۲۱ فیلم غیرسینمایی موافقت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمهای مستند «شیون کلیائی» به تهیهکنندگی و کارگردانی زانیار عزیزی، «۵۱ثانیه» به تهیهکنندگی و کارگردانی اسماعیل خاکباز، «ریشه» به تهیهکنندگی محمدمحسنی تنکابنی و کارگردانی متین محجوب، «صد دام را بکش» به تهیهکنندگی مجتبی رشوند و کارگردانی محمدحسین اثنی عشری، فیلمهای بلند داستانی «صنم دختر ایران» به تهیهکنندگی مرتضی شایسته و کارگردانی زهرا رحیم زاده، «براسو» به تهیهکنندگی لیلا بهارکیا و کارگردانی احسان شادمانی، «لیدو کائین» به تهیهکنندگی و کارگردانی محمدخراط زاده، «نفسهای خاکستری» به تهیهکنندگی و کارگردانی سعید کوه زاد، «سگمار» به تهیهکنندگی و کارگردانی جواد مزدآباد، «آوازهای مرگ» به تهیهکنندگی و کارگردانی سیدمهدی رضویان، «نام و بینام خانوادگی» به تهیهکنندگی امیرحسین جهدوست و کارگردانی محمدرضا ستاری، فیلمهای کوتاه داستانی «تا اون موقع صبر میکنی» به تهیهکنندگی و کارگردانی محسن سبزعلی، «اتاق» به تهیهکنندگی و کارگردانی الهام محمدزاده، «های کپی» به تهیهکنندگی سیدمحمدرضا همائی اردکانی و کارگردانی محمدجواد رحمتی، «مریم خونین» به تهیهکنندگی و کارگردانی مصطفی نوحه خوان، «آسانسور» به تهیهکنندگی و کارگردانی محسن فرج الهی، فیلمهای کوتاه «چمدان» به تهیهکنندگی مصطفی نوحه خوان و کارگردانی محسن فرج الهی، «پاپکورن» به تهیهکنندگی مصطفی نوحه خوان و کارگردانی محسن فرج الهی، «تخطی» به تهیهکنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی و کارگردانی میکائیل دیانی، «ناگزیر» به تهیهکنندگی مصطفی نو خوان و کارگردانی محسن فرج الهی و «سرود کلنل» به تهیهکنندگی و کارگردانی سجاد مشتاق موافقت شورای پروانه نمایش غیرسینمایی را اخذ کردند.