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موافقت شورای بازبینی با نمایش ۲۱ فیلم غیرسینمایی

موافقت شورای بازبینی با نمایش ۲۱ فیلم غیرسینمایی
کد خبر : 1811584
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شورای بازبینی با نمایش ۲۱ فیلم غیرسینمایی موافقت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم‌های مستند «شیون کلیائی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی زانیار عزیزی، «۵۱ثانیه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی اسماعیل خاکباز، «ریشه» به تهیه‌کنندگی محمدمحسنی تنکابنی و کارگردانی متین محجوب، «صد دام را بکش» به تهیه‌کنندگی مجتبی رشوند و کارگردانی محمدحسین اثنی عشری، فیلم‌های بلند داستانی «صنم دختر ایران» به تهیه‌کنندگی مرتضی شایسته و کارگردانی زهرا رحیم زاده، «براسو» به تهیه‌کنندگی لیلا بهارکیا و کارگردانی احسان شادمانی، «لیدو کائین» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدخراط زاده، «نفس‌های خاکستری» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سعید کوه زاد، «سگمار» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی جواد مزدآباد، «آوازهای مرگ» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیدمهدی رضویان، «نام و بی‌نام خانوادگی» به تهیه‌کنندگی امیرحسین جهدوست و کارگردانی محمدرضا ستاری، فیلم‌های کوتاه داستانی «تا اون موقع صبر میکنی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محسن سبزعلی، «اتاق» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی الهام محمدزاده، «های کپی» به تهیه‌کنندگی سیدمحمدرضا همائی اردکانی و کارگردانی محمدجواد رحمتی، «مریم خونین» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مصطفی نوحه خوان، «آسانسور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محسن فرج الهی، فیلم‌های کوتاه «چمدان» به تهیه‌کنندگی مصطفی نوحه خوان و کارگردانی محسن فرج الهی، «پاپکورن» به تهیه‌کنندگی مصطفی نوحه خوان و کارگردانی محسن فرج الهی، «تخطی» به تهیه‌کنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی و کارگردانی میکائیل دیانی، «ناگزیر» به تهیه‌کنندگی مصطفی نو خوان و کارگردانی محسن فرج الهی و «سرود کلنل» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سجاد مشتاق موافقت شورای پروانه نمایش غیرسینمایی را اخذ کردند.

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