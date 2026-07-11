فیلم کوتاه «ساندویچ کثیف» ساخته شد
فیلم کوتاه «ساندویچ کثیف» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا کردسیچانی و تهیهکنندگی سیما احمدی و حمیدرضا کردسیچانی در اصفهان ساخته شد.
به گزارش ایلنا، ساندویچ کثیف سراغ یکی از تابوهای جامعه رفته و آن را به تصویر میکشد. این فیلم روایتگر مردی است که با سختترین سؤال اخلاقی زندگیاش روبرو میشود و مرز های اخلاقی را میشکند تا انسانیت را یادآوری کند
ابوالفضل نوروزپور یکی از بازیگران «ساندویچ کثیف» است که برای نخستین بار مقابل دوربین رفته و اسماعیل موحدی، لیلا قربانی، رویا زیرک قشقایی، سیما احمدی، غزال اهتمام، ریحانه امانی نیز دیگر بازیگران این اثر هستند.
«ساندویچ کثیف » سیزدهمین اثر حرفهای حمیدرضا کردسیچانی است که برای رقابت در جشنوارههای داخلی و خارجی ساخته شده است.
عوامل این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: یاسر زمانی، دستیاران: آرش زمانی، محمد قربانی، مدیر صدابرداری: حسین حجازی، دستیار: کیارش حجازی، گروه کارگردانی؛ برنامهریز: شکیبا محمودی، دستیار کارگردان: امیرحسین محمدی، عکاس: مریم فرخیان، منشی صحنه: آوا جعفری، تدوین و اصلاح رنگ: مهدی دهقان، طراح و ترکیب صدا: الهام عبداللهزاده، طراح گریم: محراب شاپورزاده، مجریان گریم: سمیه عنبرآزاد،مهتاب پوراحمدی، طراح صحنه و لباس: مسعود جزایری، دستیاران: علی محمدی، امیر محمد عباسی، مدیر تولید: مهداد انصاریفرد، مدیر تدارکات: فرزاد سررشتهدارزاده، سینه موبیل: محمد نبوی.