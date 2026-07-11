۱۵ مجلس تعزیه در پردیس تئاتر تهران اجرا میشود
پنجمین دوره تعزیه «شبیه نور» از ۲۱ تیرماه در پردیس تئاتر تهران آغاز میشود.
به گزارش ایلنا، پنجمین دوره تعزیه «شبیه نور» از روز یکشنبه ۲۱ تیرماه، همزمان با ۲۷ محرم در پردیس تئاتر تهران آغاز میشود.
مراسم تعزیه «شبیه نور» امسال نیز با هدف پاسداشت هنر تعزیه، احیای مجالس مهجور و معرفی ظرفیتهای نمایشی این میراث ارزشمند برگزار میشود. این رویداد با تکیه بر نسخ اصیل تعزیه، حضور شبیهخوانان برجسته و بهرهگیری از شیوههای صحیح اجرای شبیهخوانی، تلاش دارد ضمن حفظ اصالت این هنر، مخاطبان بیشتری را با ظرفیتهای نمایشی و فرهنگی تعزیه آشنا کند.
در پنجمین دوره «شبیه نور»، پانزده مجلس تعزیه از ساعت ۲۰ در فضای اختصاصی اجراهای محیطی پردیس تئاتر تهران روی صحنه میرود. این مجالس به ترتیب شامل مجلس فضل و فتاح، حضرت شاهچراغ (ع)، چاهاندازی حضرت یوسف (ع)، غارت خیمهها، متوکل عباسی، عمرو ابن عبدود، حضرت حمزه (ع)، جناب حر، حضرت مسلم (ع)، حضرت علیاکبر (ع)، طفلان مسلم (ع)، حضرت قاسم (ع)، امام حسین (ع)، حضرت عباس (ع) و حضرت زهرا (س) است.
در این دوره، جمعی از شبیهخوانان و هنرمندان شناختهشده این عرصه از جمله محسن گیوهکش، حسن برکتی، حسن گلختمی، امیر صفری، مجتبی حسنبیگی، مسعود حجازیمهر، جواد مرادی، سیدعلی حسینی، حمزه کاظمی، مهدی صیادی، حسین عقیقی، سیدامیرسیدصالحی، جواد چشمه، جواد تسبیحی، حامد طهماسبپور، مسعود علیجانی، قاسم تسبیحی، مهرادرضا سلطانی، سجاد خسروینیا و دیگر هنرمندان پیشکسوت و جوان به اجرای مجالس تعزیه میپردازند.
تجربه پیشین گواه این است که «شبیه نور» تنها یک مجموعه اجراهای مناسبتی نیست، بلکه با احیای نسخههای مهجور، توجه به کیفیت اجرا و حفظ اصالت تعزیه، به رویدادی هنری تبدیل شده است که هر سال مخاطبان بیشتری را به پردیس تئاتر تهران دعوت میکند.
علاقهمندان برای تماشای این اجراها میتوانند از ۲۱ تیر تا ۴ مردادماه، هر شب ساعت ۲۰ به پردیس تئاتر تهران، واقع در اتوبان امام علی (ع) جنوب، خروجی محلاتی شرق، خیابان شاهآبادی جنوبی، بعد از میدان مالک اشتر مراجعه کنند.