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سیزدهمین فستیوال مکتب تهران در ایستگاه پایانی

سیزدهمین فستیوال مکتب تهران در ایستگاه پایانی
کد خبر : 1811530
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آئین اختتامیه سیزدهمین فستیوال مکتب تهران با حضور جمعی از هنرمندان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، آئین اختتامیه سیزدهمین فستیوال مکتب تهران، شامگاه جمعه ۱۹ تیر، با حضور جمعی از هنرمندان، منتقدان، دانشجویان و علاقه‌مندان تئاتر برگزار شد. در این مراسم، گلچهره سجادیه، فواد نظیری، احسان فلاحت‌پیشه، محمدرضا خاکی، عبدالرضا منجری، پویا عاقلی‌زاده و جمعی از فعالان عرصه تئاتر حضور داشتند و با معرفی برگزیدگان، پرونده سیزدهمین دوره این رویداد آموزشی و نمایشی بسته شد.

سیزدهمین فستیوال مکتب تهران حاصل ۲ هفته اجرای مستمر آثار نمایشی هنرجویان این مجموعه بود؛ رویدادی که طی آن ۱۶ اثر نمایشی در حضور مخاطبان، مدرسان و منتقدان به صحنه رفت. این آثار نتیجه فرآیند آموزشی هنرجویان در دوره‌های بازیگری و کارگردانی مکتب تهران بودند که در طول دوره‌های تخصصی، زیر نظر جلال تهرانی آموزش دیده و آثار خود را برای اجرا آماده کرده بودند.

در کنار اجراهای صحنه‌ای، برای هر یک از آثار، نشست‌های نقد و بررسی با حضور منتقدان، استادان و هنرمندان برگزار شد تا هنرجویان فرصت گفتگو، تحلیل و ارزیابی آثار خود را در فضایی حرفه‌ای تجربه کنند. این جلسات، همانند اجراها، بخشی از فرآیند آموزشی مکتب تهران به شمار می‌روند و با هدف پیوند میان آموزش نظری و تجربه عملی طراحی شده‌اند.

مکتب تهران طی سال‌های فعالیت خود، با تمرکز بر آموزش مستمر، پژوهش، تمرین و تولید اثر، تلاش کرده است بستری برای پرورش هنرمندان جوان و ایجاد ارتباط میان آموزش و اجرای حرفه‌ای فراهم آورد. فستیوال سالانه این مجموعه نیز نه صرفاً یک جشنواره رقابتی، بلکه مرحله نهایی یک فرآیند آموزشی است که هنرجویان در آن دستاوردهای خود را در معرض دید مخاطبان و جامعه تئاتر قرار می‌دهند.

در بخش پایانی مراسم اختتامیه، هیئت داوران برگزیدگان سیزدهمین دوره فستیوال را معرفی کردند.

اعلام برگزیدگان

جایزه بهترین کارگردانی به آرمیتا زراسی برای کارگردانی نمایش «می‌خواستم اسب باشم» اهدا شد.

جایزه بهترین بازیگر به ملیکا فامیل جابری برای ایفای نقش در نمایش «باغ‌وحش شیشه‌ای» تعلق گرفت.

همچنین جایزه بهترین اثر این دوره به نمایش «ساوانا بای»، نوشته‌ی مارگاریت دوراس و به کارگردانی یاسر متاجی اختصاص یافت.

سیزدهمین فستیوال مکتب تهران با حضور مخاطبان، هنرمندان و مدرسان تئاتر، بار دیگر بر نقش آموزش مستمر و تجربه عملی در تربیت نسل تازه‌ای از هنرمندان تأکید کرد.

 

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