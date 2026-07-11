خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سروده میلاد عرفان‌پور در وداع رهبر شهید

سروده میلاد عرفان‌پور در وداع رهبر شهید
کد خبر : 1811528
لینک کوتاه کپی شد.

میلاد عرفان‌پور، شاعر کشورمان، در وداع و سوگ رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، میلاد عرفان‌پور پس از تشییع امام شهید، غزلی نوشته که در استقبال از غزل رضوی رهبر شهید که فرمود: 

فارغ مرا ز رهگذر صبح و شام کن 

کار مرا به گردش چشمی تمام کن... 

امام سیدعلی خامنه‌ای (امین) 

ای اشک! بر چنین لحظاتی سلام کن

ای داغ! خنده را به لب ما حرام کن

آه ای نفس!  بیا و از این درد دم بزن

ای سینه!  تیغ آه، بُرون از نیام کن

اکنون که دلشکسته به دلدار می‌رسد

ای دل!  تو هم شکسته بیا احترام کن

آه ای امین عرش خدا، در زمین نمان

«غربت بس است، رو سوی آن کوی و بام کن»

هفتاد ساله شد، عطش کربلایی ات

ای تشنه‌کام! گریه بر آن تشنه‌کام کن

با خانواده از دل آتش گذشته‌ای

با خانواده‌ات به گلستان، مُقام کن

آن زخم‌ها و زخم زبان‌ها چه با تو کرد

با دست دوست، آن همه را التیام کن

ای نفس مطمئن! به بهشت خدا درآی

در پیشگاه حضرت قائم، قیام کن 

صبری تمام داشتی ای جان بی‌قرار

هنگام وصل آمده، عیشی تمام کن

باری برای من که تهیدستِ عالَمم

«از بارگاه فیض رضا توشه وام کن» 

آنجا که نام‌ها همه مَحوند در رضا

یاد از من آر و باز دعایم به نام کن

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل