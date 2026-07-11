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واگذاری اختیار معرفی متقاضیان وام صندوق اعتباری هنر به انجمن‌های تخصصی خانه تئاتر

واگذاری اختیار معرفی متقاضیان وام صندوق اعتباری هنر به انجمن‌های تخصصی خانه تئاتر
کد خبر : 1811526
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روند معرفی اعضای واجد شرایط دریافت تسهیلات صندوق اعتباری هنر، با مصوبه هیات‌مدیره خانه تئاتر و به پیشنهاد مدیرعامل، به هیات‌مدیره‌های انجمن‌های عضو واگذار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، در راستای تحقق عدالت، شفافیت و بهره‌گیری از ظرفیت انجمن‌های تخصصی، برای نخستین‌بار روند معرفی اعضای واجد شرایط دریافت تسهیلات صندوق اعتباری هنر، با مصوبه هیات‌مدیره خانه تئاتر و به پیشنهاد مدیرعامل، به هیات‌مدیره‌های انجمن‌های عضو واگذار شد. 

 بر اساس این تصمیم، بودجه اختصاص‌یافته از سوی صندوق اعتباری هنر برای معرفی متقاضیان وام، متناسب با تعداد اعضای هر یک از ۱۷ انجمن خانه تئاتر میان آن‌ها توزیع شده است. از این پس، هیات‌مدیره هر انجمن با توجه به سهمیه تخصیص‌یافته و بر اساس اولویت‌ها و بررسی‌های خود، افراد واجد شرایط را برای دریافت این تسهیلات معرفی خواهد کرد. 

سقف این تسهیلات تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای هر متقاضی است و میزان اعتبار اختصاص‌یافته به هر انجمن، با توجه به تعداد اعضای آن انجمن، متفاوت خواهد بود. 

خانه تئاتر امیدوار است اجرای این شیوه، ضمن افزایش مشارکت انجمن‌های تخصصی در تصمیم‌گیری، موجب توزیع عادلانه‌تر امکانات و پاسخگویی بهتر به نیازهای اعضای خانواده بزرگ تئاتر کشور شود.

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