آمار هفتگی تماشاگران و فروش نمایش های تئاتر شهر اعلام شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، هم زمان با انتشار آمار هفتگی تماشاگران و فروش نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای زیر مجموعه اداره کل هنرهای نمایشی، امار مرتبط با نمایش‌های اجرا شده در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر تا پایان روز جمعه نوزدهم تیر ماه ۱۴۰۵ اعلام شد.

نمایش «خطرنج» به کارگردانی نگین ضیایی که از روز ۱۰ تیرماه اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۴۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تا کنون با ۶ اجرا و ۵۸۹ تماشاگر به فروشی معادل ۱۹۰ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «اسب نورد» به کارگردانی هستی حسینی هم که از روز ۸ تیر ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۵۰ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ۸ اجرا و ۵۵۰ تماشاگر به فروشی معادل ۱۵۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان دست یافته است.

نمایش «تابوت عهد» به کارگردانی مجتبی جدی نیز که اجرای خود را از روز ۱۶ تیرماه در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده تا به امروز با مجموع ۳ اجرا و ۱۳۲ مخاطب معادل ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «سرّسرخ» به کارگردانی حسین عبداللهی نیز که از روز۷ تیرماه اجرای خود در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون با مجموع ۹ اجرا و ۷۹ مخاطب، ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

انتهای پیام/