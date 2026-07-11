اکران و نقد بسته فیلم کوتاه در سینماتک خانه هنرمندان ایران

به گزارش ایلنا، فیلم‌های کوتاه «او اینجا نیست» ساخته سعید سیری، «اُرُسی» ساخته محمد هرمزی و «سوداد» ساخته آرزو ساعدی در این برنامه روی پرده خواهد رفت.

نشست نقد و بررسی این سه اثر با حضور محمدجواد فراهانی (منتقد سینما)، پوریا نوری (فیلمساز) و عوامل فیلم‌ها برگزار خواهد شد.

فیلم کوتاه «او‌ اینجا نیست» با بازی سارا مایلی و علیرضا گیلوری داستان دختری به نام کیانا را روایت می‌کند که بر اثر یک اتفاق دچار آسیب روانی عمیقی می‌شود و.‌‌.. فیلم کوتاه «اُرُسی» با بازی آرزو تاج‌نیا، حسن عسگری، حامد برغانی، مریم شاه ولی و... به چالش‌های پیش‌روی یک نوازنده می‌پردازد و فیلم کوتاه «سوداد» با بازی رها خدایاری و محمد برهمنی به زنی جوان و تنها می‌پردازد که بی‌هدف در خیابان‌ها پرسه می‌زند و...

اکران و نقد بسته فیلم کوتاه، ساعت ۱۸ سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ در سالن استاد ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

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