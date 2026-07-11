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«طوبی» از امشب مهمان شبکه افق

«طوبی» از امشب مهمان شبکه افق
کد خبر : 1811478
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سریال تاریخی «طوبی» به کارگردانی سعید سلطانی، از امروز ساعت ۱۹:۰۰ روی آنتن شبکه افق خواهد رفت.

«طوبی» از امشب مهمان شبکه افق
 
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، سریال «طوبی» به قلم سید حسین امیر جهانی، تهیه کنندگی سید حامد حسینی و کارگردانی سعید سلطانی در مرکز سیمافیلم تولید شده است.

این سریال روایتی از سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۲ است و مضمون آن خانواده و پیاده روی اربعین است. «طوبی» داستان زنی از مبارزان انقلابی در دوران رژیم پهلوی است که برای حفظ خانواده‌ خود تلاش می کند.

هومن برق نورد، امین زندگانی، فرهاد آییش، شبنم قربانی، فریبا متخصص، رامین راستاد، مهدی سلوکی، سودابه بیضایی، پرویز فلاحی پور و رحیم نوروزی در این سریال هنرنمایی کرده اند.

سریال «طوبی» از شنبه ۲۰ تیر ماه، در ۵۲ قسمت، هر شب ساعت 19:00 از شبکه افق پخش می شود.

 

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