«طوبی» از امشب مهمان شبکه افق
سریال تاریخی «طوبی» به کارگردانی سعید سلطانی، از امروز ساعت ۱۹:۰۰ روی آنتن شبکه افق خواهد رفت.
این سریال روایتی از سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۲ است و مضمون آن خانواده و پیاده روی اربعین است. «طوبی» داستان زنی از مبارزان انقلابی در دوران رژیم پهلوی است که برای حفظ خانواده خود تلاش می کند.
هومن برق نورد، امین زندگانی، فرهاد آییش، شبنم قربانی، فریبا متخصص، رامین راستاد، مهدی سلوکی، سودابه بیضایی، پرویز فلاحی پور و رحیم نوروزی در این سریال هنرنمایی کرده اند.
سریال «طوبی» از شنبه ۲۰ تیر ماه، در ۵۲ قسمت، هر شب ساعت 19:00 از شبکه افق پخش می شود.