به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، کارگروه آموزش کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم ایران) با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی و توسعه تعاملات بین‌المللی در حوزه میراث فرهنگی و موزه های کشور، کارگاه آموزشی ویژه‌ای را تحت عنوان «آشنایی با ساختار، شبکه و خدمات شورای بین‌المللی موزه‌ها (ICOM)» برگزار می‌کند.

این رویداد علمی و تخصصی با همکاری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مشارکت فعال موزه ملی علوم و فناوری ایران، با حضور جمعی از اعضای هیئت اجرایی ایکوم ایران و فعالان این حوزه کلید خورده است.

کیمیا امینی، دبیر کارگروه آموزش ایکوم ایران، با اعلام این خبر تشریح کرد که این کارگاه با مشارکت اعضا فعال ایکوم در کمیته های تخصصی بین المللی شورای جهانی موزها با هدف دسترسی بهتر جامعه موزه‌داری کشور به شبکه جهانی ایکوم طراحی شده است.

مخاطبان اصلی این برنامه مدیران موزه‌ها، کارشناسان، پژوهشگران، موزه‌داران، فعالان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین دانشجویان رشته‌های مرتبط هستند تا از این طریق با ظرفیت‌های گسترده شورای بین‌المللی موزه‌ها، فرصت‌های متعدد عضویت، روش‌های شکل‌گیری همکاری‌های حرفه‌ای و نحوه بهره‌گیری از خدمات این شبکه جهانی آشنا شوند.

در این برنامه، دکتر دامون منزوی، قائم‌مقام کمیته بین‌المللی موزه‌های بانکی (ICOMON)، به تشریح ساختار کلی، مأموریت‌ها، شبکه ارتباطی و کمیته‌های تخصصی شورای بین‌المللی موزه‌ها خواهد پرداخت و نقش کلیدی این نهاد را در توسعه همکاری‌های بین‌المللی تبیین می‌کند.

همچنین دکترمجتبی عبادی‌فتح، مدیر امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و عضو ایکوم، به صورت کاربردی نحوه استفاده از پرتال و خدمات دیجیتال ایکوم، و مدیریت اطلاعات اعضا و موزه‌ها را برای حاضران تشریح خواهد کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این کارگاه روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ در محل سالن قصر شیرین موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان و فعالان حوزه میراث فرهنگی جهت کسب اطلاعات بیشتر، هماهنگی و ثبت‌نام در این کارگاه می‌توانند با شماره تلفن ۰۹۳۶۴۹۲۸۴۷۶ تماس حاصل نموده یا به صفحه رسمی اینستاگرام ایکوم ایران به نشانی icom.iran.official مراجعه کنند.

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