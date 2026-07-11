قدردانی ستاد خدمات سفر از فعالان گردشگری به دلیل مشارکت فعال در آیین تشییع رهبر شهید
پس از برگزاری آیین پرشمار تشییع رهبری شهید ایران در شهرهای تهران، قم، مشهد و شهرهای نجف و کربلا در عراق، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور و رییس ستاد هماهنگی خدمات سفر در پیامی از فعالان صنعت گردشگری کشور که ظرفیتهای کامل خود را برای میزبانی و جابهجایی زائرین و تشییع کنندگان اختصاص دادند قدردانی کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از برگزاری آیین پرشمار تشییع رهبری شهید ایران در شهرهای تهران، قم، مشهد و شهرهای نجف و کربلا در عراق، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور و رییس ستاد هماهنگی خدمات سفر در پیامی از فعالان صنعت گردشگری کشور که ظرفیتهای کامل خود را برای میزبانی و جابهجایی زائرین و تشییع کنندگان اختصاص دادند قدردانی کرد.متن پیام معاون گردشگری کشور و رییس ستاد هماهنگی خدمات سفر بدین شرح است:
«حضور باشکوه، آگاهانه و مسئولانه مردم شریف ایران در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، جلوهای ماندگار از همبستگی ملی، وفاداری تاریخی و قدرت معنوی ملت ایران را به نمایش گذاشت. این حضور عظیم مردمی، فراتر از یک آیین سوگواری، تجلی اقتدار ملی و نشانهای روشن از پیوند عمیق مردم با هویت، استقلال و سرنوشت مشترک ایران بود؛ حماسهای که با مشارکت گسترده مردم و تلاش هماهنگ مجموعه دولت، دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و بخش خصوصی، در نهایت نظم و شکوه رقم خورد.
در این میان، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز همگام با سایر بخشهای دولت و مجموعه دستاندرکاران برگزاری این مراسم تاریخی، مسئولیت خود را برای خدمترسانی شایسته به خیل عظیم زائران و شرکتکنندگان به انجام رساند. در همین چارچوب و با تأکیدها، رهنمودها و حمایتهای جناب آقای دکتر سیدرضا صالحیامیری، وزیر محترم میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ستاد ویژه هماهنگی خدمات سفر مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، در هفتادمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و با حضور نمایندگان ۲۶ دستگاه عضو، در معاونت گردشگری تشکیل شد.
این ستاد با برگزاری پنج نشست تخصصی و مستمر، برنامهریزی، هماهنگی و بسیج ظرفیتهای دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و فعالان بخش خصوصی را در دستور کار قرار داد و کوشید با بهرهگیری حداکثری از امکانات موجود، زمینه اسکان، پذیرایی، جابهجایی و ارائه خدمات شایسته به زائران و شرکتکنندگان در استانهای میزبان را فراهم سازد.
اینجانب بر خود لازم میدانم از رهنمودهای ارزشمند، حمایتهای مؤثر و پیگیریهای مستمر مقام محترم وزارت و همچنین از همه همکاران پرتلاش وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سراسر کشور، بهویژه مدیران، کارکنان و فعالان سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در استانهای میزبان تهران، خراسان رضوی و قم که با برنامهریزی دقیق، هماهنگی مؤثر، حضور شبانهروزی و روحیهای سرشار از تعهد و مسئولیت، زمینه ارائه خدمات مطلوب به خیل عظیم شرکتکنندگان در این مراسم تاریخی را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی کنم.
همچنین از خانواده بزرگ صنعت گردشگری کشور، شامل مدیران و کارکنان مراکز اقامتی اعم از هتلها، مهمانپذیرها و اقامتگاههای بومگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان گردشگری، فعالان حوزه حملونقل، مدیران و کارکنان مراکز پذیرایی، تشکلهای حرفهای و صنفی، اعضای ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و همه دستاندرکارانی که با احساس مسئولیت، تعهد حرفهای، مهماننوازی و روحیه والای خدمت، در انجام این وظیفه معنوی و ملی مشارکتی مؤثر داشتند، صمیمانه سپاسگزاری میکنم.
بیتردید، مدیریت شایسته چنین اجتماع عظیمی، در کنار حضور آرام، منظم و باشکوه مردم، تنها حاصل امکانات اجرایی نبود؛ بلکه ثمره همدلی ملی، اعتماد متقابل، مسئولیتپذیری اجتماعی و اراده مشترک همه کسانی بود که خدمت به مردم را در این لحظه سرنوشتساز، وظیفهای ملی و افتخاری معنوی دانستند.
این همدلی، نظم، مسئولیتپذیری و مهماننوازی شایسته، برگ زرین دیگری در کارنامه خدمتگزاران وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و فعالان صنعت گردشگری کشور ثبت کرد و بار دیگر نشان داد که خانواده بزرگ گردشگری ایران در لحظات حساس و تاریخی، با تمام توان در کنار مردم میایستد و میتواند بخشی مؤثر از ظرفیت اجتماعی، انسجام ملی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران باشد.
از درگاه خداوند متعال برای همه خدمتگزاران این عرصه، سلامتی، عزت، توفیق روزافزون و سربلندی مسئلت دارم و امیدوارم با استمرار این روحیه ارزشمند، در مسیر خدمت به مردم، پاسداشت همبستگی ملی و اعتلای ایران عزیز، بیش از پیش موفق و مؤید باشیم.»