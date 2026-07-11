قدردانی ستاد خدمات سفر از فعالان گردشگری به دلیل مشارکت فعال در آیین تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از برگزاری آیین پرشمار تشییع رهبری شهید ایران در شهرهای تهران، قم، مشهد و شهرهای نجف و کربلا در عراق، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور و رییس ستاد هماهنگی خدمات سفر در پیامی از فعالان صنعت گردشگری کشور که ظرفیت‌های کامل خود را برای میزبانی و جابه‌جایی زائرین و تشییع کنندگان اختصاص دادند قدردانی کرد.متن پیام معاون گردشگری کشور و رییس ستاد هماهنگی خدمات سفر بدین شرح است:



«حضور باشکوه، آگاهانه و مسئولانه مردم شریف ایران در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، جلوه‌ای ماندگار از همبستگی ملی، وفاداری تاریخی و قدرت معنوی ملت ایران را به نمایش گذاشت. این حضور عظیم مردمی، فراتر از یک آیین سوگواری، تجلی اقتدار ملی و نشانه‌ای روشن از پیوند عمیق مردم با هویت، استقلال و سرنوشت مشترک ایران بود؛ حماسه‌ای که با مشارکت گسترده مردم و تلاش هماهنگ مجموعه دولت، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و بخش خصوصی، در نهایت نظم و شکوه رقم خورد.



در این میان، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز همگام با سایر بخش‌های دولت و مجموعه دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم تاریخی، مسئولیت خود را برای خدمت‌رسانی شایسته به خیل عظیم زائران و شرکت‌کنندگان به انجام رساند. در همین چارچوب و با تأکیدها، رهنمودها و حمایت‌های جناب آقای دکتر سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر محترم میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ستاد ویژه هماهنگی خدمات سفر مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، در هفتادمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و با حضور نمایندگان ۲۶ دستگاه عضو، در معاونت گردشگری تشکیل شد.



این ستاد با برگزاری پنج نشست تخصصی و مستمر، برنامه‌ریزی، هماهنگی و بسیج ظرفیت‌های دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی و فعالان بخش خصوصی را در دستور کار قرار داد و کوشید با بهره‌گیری حداکثری از امکانات موجود، زمینه اسکان، پذیرایی، جابه‌جایی و ارائه خدمات شایسته به زائران و شرکت‌کنندگان در استان‌های میزبان را فراهم سازد.



اینجانب بر خود لازم می‌دانم از رهنمودهای ارزشمند، حمایت‌های مؤثر و پیگیری‌های مستمر مقام محترم وزارت و همچنین از همه همکاران پرتلاش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سراسر کشور، به‌ویژه مدیران، کارکنان و فعالان سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در استان‌های میزبان تهران، خراسان رضوی و قم که با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی مؤثر، حضور شبانه‌روزی و روحیه‌ای سرشار از تعهد و مسئولیت، زمینه ارائه خدمات مطلوب به خیل عظیم شرکت‌کنندگان در این مراسم تاریخی را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی کنم.



همچنین از خانواده بزرگ صنعت گردشگری کشور، شامل مدیران و کارکنان مراکز اقامتی اعم از هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان گردشگری، فعالان حوزه حمل‌ونقل، مدیران و کارکنان مراکز پذیرایی، تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی، اعضای ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر و همه دست‌اندرکارانی که با احساس مسئولیت، تعهد حرفه‌ای، مهمان‌نوازی و روحیه والای خدمت، در انجام این وظیفه معنوی و ملی مشارکتی مؤثر داشتند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.



بی‌تردید، مدیریت شایسته چنین اجتماع عظیمی، در کنار حضور آرام، منظم و باشکوه مردم، تنها حاصل امکانات اجرایی نبود؛ بلکه ثمره همدلی ملی، اعتماد متقابل، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اراده مشترک همه کسانی بود که خدمت به مردم را در این لحظه سرنوشت‌ساز، وظیفه‌ای ملی و افتخاری معنوی دانستند.



این همدلی، نظم، مسئولیت‌پذیری و مهمان‌نوازی شایسته، برگ زرین دیگری در کارنامه خدمتگزاران وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و فعالان صنعت گردشگری کشور ثبت کرد و بار دیگر نشان داد که خانواده بزرگ گردشگری ایران در لحظات حساس و تاریخی، با تمام توان در کنار مردم می‌ایستد و می‌تواند بخشی مؤثر از ظرفیت اجتماعی، انسجام ملی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران باشد.



از درگاه خداوند متعال برای همه خدمتگزاران این عرصه، سلامتی، عزت، توفیق روزافزون و سربلندی مسئلت دارم و امیدوارم با استمرار این روحیه ارزشمند، در مسیر خدمت به مردم، پاسداشت همبستگی ملی و اعتلای ایران عزیز، بیش از پیش موفق و مؤید باشیم.»

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