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بررسی راهکارهای صیانت از میراث مکتوب در یزد

بررسی راهکارهای صیانت از میراث مکتوب در یزد
کد خبر : 1811426
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در نشست مشترک مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد با سرپرست مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان یزد راهکارهای اجرایی برای توسعه همکاری‌های آرشیوی، حفاظت از میراث مکتوب و دیجیتال‌سازی اسناد تاریخی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت ساماندهی و صیانت از منابع اسنادی مطابق با سیاست‌های کلان کشور تأکید شد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، روز ۱۸ تیرماه، در نشست مشترک مدیرکل و مسئولان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد با سرپرست مدیریت اسناد و کتابخانه ملی استان یزد با راهکارهای اجرایی برای تقویت همکاری‌های آرشیوی و حفاظت از میراث مکتوب مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، با تأکید بر اهمیت تفاهم‌نامه‌های همکاری میان دستگاه‌های مرتبط، بر ضرورت عملیاتی کردن فرآیند انتقال اسناد، روزنامه‌ها و پرونده‌های موجود در مرکز اسناد میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد به چرخه نگه داشت ملی تأکید شد تا زمینه صیانت اصولی از این منابع ارزشمند فراهم شود.

یکی از محورهای اصلی این نشست، پیاده‌سازی رویکرد حفاظتی و دیجیتال‌سازی مدارک و میراث مکتوب در مرکز اسناد میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یزد بود.

بر این اساس، مقرر شد با اولویت‌بندی فرآیندها، اصل اسناد به‌منظور حفظ اصالت و ارزش تاریخی در محل نگهداری شود و تنها در موارد ضروری و برای انجام بررسی‌های تخصصی، در اختیار مرکز ملی قرار گیرد.

همچنین در بخش دیگری از نشست، وضعیت منابع شنیداری موجود، به‌ویژه نوارهای کاست نگهداری‌شده در مجموعه، مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم مستندسازی، حفاظت و دیجیتال‌سازی علمی این آثار با هدف جلوگیری از آسیب و ماندگاری آن‌ها تأکید شد.

در پایان نیز با اشاره به سیاست‌های کلان کشور در حوزه مدیریت اسناد، ضرورت ایجاد یک مرکز متمرکز آرشیوی و انتقال تدریجی آرشیوهای دولتی به این مرکز واحد در آینده مورد تأکید قرار گرفت.

این نشست در فضایی مبتنی بر تعامل، هماهنگی و اعتماد متقابل برگزار شد و بر تداوم همکاری‌های مشترک در راستای صیانت یکپارچه از میراث فرهنگی و اسنادی کشور تأکید شد.

 

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