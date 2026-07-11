خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سه جایزه برای «آن‌ها مرا دوست داشتند» در آمریکا

سه جایزه برای «آن‌ها مرا دوست داشتند» در آمریکا
کد خبر : 1811421
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی «آن‌ها مرا دوست داشتند» در ادامه حضورهای جهانی خود، موفق شد سه جایزه جشنواره روزولت آیلند آمریکا را از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم سینمایی «آن‌ها مرا دوست داشتند» در بیست‌وهفتمین دوره جشنواره روزولت آیلند ‌(Roosevelt Island Film Festival) که از 25 تا 28 ژوئن در سالن Main Street Theatre جزیره روزولت آمریکا برگزار شد، سه جایزه بهترین فیلم درام، بهترین فیلم بلند جشنواره و بهترین فیلم بین‌المللی را از آن خود کرد.

«آن‌ها مرا دوست داشتند» پیش از این نیز موفق شده بود جایزه بهترین فیلم بیست‌وهفتمین دوره Rainbow International Film Festival لندن را که از 17 تا 23 می برگزار شد، کسب کند و حضور موفق خود را در جشنواره‌های بین‌المللی ادامه دهد.

در این فیلم امیرحسین آرمان، امیر جعفری، شهرام قائدی، نسیم ادبی، سیدعلی صالحی، هادی تسلیمی، ایرج رحمانی و با هنرنمایی لیلا بلوکات و همچنین با معرفی مهسا اسماعیلی، سینا غفاری، حسین سلمانی‌مروست، لیلا حسنی ،،فرهاد ابراهیمی،مهدی عالی خانی، الهام داوودی و شیلان مدنی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

تهیه‌کنندگی اجرایی و سرمایه‌گذاری این اثر بر عهده ایرج رحمانی (آوین سینما) بوده و پخش بین‌المللی آن نیز توسط مینروا فیلم به مدیریت الهه گودرزی انجام می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل