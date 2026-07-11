به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، فیلم سینمایی «نیم شب» ساخته محمدحسین مهدویان از ساعت ۱۸ سه شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ به طور اختصاصی در فیلم نت اکران آنلاین می شود. این فیلم در اکران نوروز ۱۴۰۵ روی پرده سینماها رفت و به سرعت به اکران آنلاین فیلم نت پیوست.

بازیگران «نیم شب» محصول سال ۱۴۰۴، احسان منصوری، الناز ‌ملک، یونس ‌حران ‌اف، آرمین خزائلی، شکوفه ‌حیدریان، سیامک مردانه، سید ‌سام ‌بهشتی و … هستند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: نیم‌شب آخرین روز خرداد ۱۴۰۴، مردم خیابان بیست و سوم یوسف‌آباد جایی میان مرگ و زندگی قرار می‌گیرند. برزخ همین‌جاست. آدم‌ها باید تصمیم بگیرند. این فقط یک داستان نیست. ماجرایی واقعی از زندگی مردمی است که به آغوش تهران پناه می‌برند.

برخی از عوامل این فیلم ۹۰ دقیقه ای عبارتند از کارگردان: محمدحسین ‌مهدویان، فیلمنامه: مهدی ‌یزدانی ‌خرم، اعظم به‌روز (بر اساس طرحی از یاسر انتظامی)، تهیه‌کننده: حبیب والی‌نژاد، مدیر فیلمبرداری: هادی بهروز، مدیر تولید: منصور غضنفری، طراح صحنه: بهزاد جعفری طادی، طراح گریم: مونا ‌جعفری، طراح لباس: مریم محمدپور، مدیر صدابرداری: هادی ساعدمحکم، طراحی و ترکیب صدا: مهرشاد ملکوتی، تدوین: مهدی سعدی، موسیقی: حبیب خزایی‌فر، فیلمبردار: فرزاد نه‌کاخ، طراح جلوه‌های میدانی: ایمان کرمیان، طراح جلوه‌های بصری: امین پهلوان‌زاده، عکاس: محمدمهدی دلخواسته. این فیلم محصول موسسه تصویر شهر است.

تازه‌ترین فیلم محمدحسین مهدویان در چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر، ٣ سیمرغ بلورین دریافت کرد.

اکران آنلاین «نیم شب» در بخش سینما آنلاین فیلم نت بدون رده‌بندی سنی خواهد بود.

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