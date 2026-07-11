بزرگداشت «حمیدرضا احمدی لاری» در جشن کتاب سال سینمایی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در مراسم اختتامیه نهمین دوره جشن کتاب سال سینمایی که روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ساعت ۱۸ در سالن سیف الله داد خانه سینما برگزار می شود، از «حمیدرضا احمدی لاری» مستندساز ، مترجم و استاد دانشگاه به پاس یک عمر تلاش در حوزه تالیف و ترجمه کتاب های سینمایی تقدیر و تجلیل خواهد شد.

حمیدرضا احمدی لاری متولد ۱۳۳۱ است و در آثار متعددی به عنوان فیلمبردار، نورپرداز و فیلمبردار همکاری داشته است.

احمدی لاری همچنین فیلم مستند «صید کولی کر» را در سال ۱۳۵۵ ساخته است که تاثیر برجسته و طولانی مدت این مستند بر آثار دیگر در حوزه ادبیات و فرهنگ جنوب، از جمله رمان «کولی کر» نوشته عباس عبدی غیرقابل کتمان است.

تالیف و ترجمه کتاب هایی همچون: «تکنیک های نورپردازی در سینما و تلویزیون» نوشته جرالد میلرسون، «تکنیک فیلمبرداری جلوه های ویژه» نوشته ریموند فیلدینگ، «سینمای اروپا، جوامع اروپائی» نوشته پیر سورلن، «چگونگی درک فیلم» نوشته جیمز موناکو، «جلوه‌های ویژه در تلویزیون» نوشته برنارد ویلکی، «کارگردانی مستند» نوشته ارنست رابیگر، «تدوین غیر خطی» نوشته کریس تامپسون، «اجرای صحنه‌های پر تحرک» نوشته مایک کریسب، «ویرایش کتاب دو جلدی» روایت در فیلم داستانی» نوشته دیوید بوردول، «فیلمبرداری دیجیتال» نوشته پل ویلر،

«صدابرداری در برنامه‌های تک دوربین» نوشته تونی گرانت، «تولید فیلم داستانی» نوشته اورت چمبرز، «نورپردازی برای ویدئو» نوشته جرالد میلرسون ، «نور، مبانی، اصول کاربردی، زیبائی شناسی»، «هنر فیلم» نوشته ارنست لیندگرن ، «کارگردانی، نوشتن و تولید فیلم مستند» جلد اول،« از ایده تا فیلمنامه» نوشته آلن روزنتال ، «کارگردانی، نوشتن و تولید فیلم مستند» جلد دوم « ازفیلمنامه تا تدوین» نوشته آلن روزنتال ، «فانتزی موسیقیائی شازده کوچولو» نوشته جیمز دبلیو آرنولد، «قصه‌گوئی در سینمای مستند» نوشته شیلا کوران برنارد، «آناتومی فیلم» نوشته برنارد – اف- دیک ، «تعمق در فیلم» نوشته پیتر لمان، ویلیام لور، «ترکیب بندی تصویر» نوشته پیتروارد و ... از جمله آثاری است که در کارنامه وی به عنوان مترجم، مولف و ویراستار دیده می شود.

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