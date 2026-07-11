پایش یکی از محوطههای تاریخی شوش و کرخه با حضور مدیرکل میراثفرهنگی خوزستان
پایش سهساعته یکی از محوطههای تاریخی شوش و کرخه با حضور مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان انجام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان روز جمعه ۱۹ تیر ۱۴۰۵ با همراهی رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شوش، جمعی از کارشناسان و باستانشناسان و نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی از یکی از محوطههای تاریخی حوزه شوش و کرخه بازدید و پایش میدانی سهساعته بهعمل آورد.
محمد جوروند در این باره توضیح داد: این بازدید با هدف بررسی وضعیت حفاظتی محوطه، شناسایی نیازها و اولویتهای حفاظتی و پژوهشی، همچنین نیازسنجی برای تأمین اعتبارات لازم بهمنظور اجرای گمانهزنی و مطالعات باستانشناسی انجام شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با اشاره به اهمیت حفاظت یکپارچه از عرصههای تاریخی و طبیعی اظهار کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک دستگاههای مسئول و تداوم همکاریهای بینبخشی، نقش مؤثری در صیانت پایدار از میراثفرهنگی و پیشگیری از آسیبهای احتمالی خواهد داشت.
او افزود: این بازدید بیانگر اهتمام ویژه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان در حفاظت از محوطههای تاریخی استان و بهرهگیری از ظرفیت تعاملات فراسازمانی برای صیانت از میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی منطقه است.
جوروند در نشست میدانی برگزار شده در محل محوطه بر ضرورت توسعه تعاملات و همافزایی میان یگان حفاظت میراثفرهنگی تأکید کرد. همچنین در این بازدید که با حضور نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی اجرا شد راهکارهای عملیاتی برای ارتقای ضریب ایمنی، حفاظت و پایش مستمر این محوطه تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.
کارشناسان و باستانشناسان نیز گزارشهایی از وضعیت محوطه، ظرفیتهای پژوهشی، ارزشهای تاریخی و ضرورت اجرای مطالعات تکمیلی ارائه کردند و در ادامه مقرر شد با توجه به اهمیت این محوطه در نشستی تخصصی با حضور مسئولان و کارشناسان ذیربط، راهکارهای اجرایی برای ساماندهی، حفاظت، تأمین اعتبارات مورد نیاز و اجرای گمانهزنی و پژوهشهای باستانشناسی بررسی و تصمیمگیری شود.