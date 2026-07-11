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روز بازارهای صنایع‌دستی در قزوین برگزار می‌شود

روز بازارهای صنایع‌دستی در قزوین برگزار می‌شود
کد خبر : 1811403
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سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین از برپایی روزبازارهای صنایع‌دستی در راستای حمایت از هنرمندان، رونق اقتصاد این حوزه و توسعه بازار فروش تولیدات بومی استان خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مریم مهدوی روز پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ با بیان اینکه این بازارها در روزهای جمعه و شنبه هر هفته در قزوین برگزار می‌شوند، گفت: در روزهای جمعه‌ هر هفته بازار صنایع‌دستی در محوطه کاخ چهل‌ستون قزوین برگزار می‌شود و هنرمندان استان آثار و تولیدات خود را به‌صورت مستقیم و بدون واسطه در معرض دید و فروش علاقه‌مندان قرار می‌دهند

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان قزوین اظهار کرد: بازار فروش محصولات صنایع‌دستی در روزهای شنبه هر هفته نیز در محوطه عمارت تاریخی داعی با حضور هنرمندان و صنعتگران استان میزبان علاقمندان و بازدیدکنندگان است و فضایی برای معرفی و عرضه محصولات متنوع صنایع‌دستی و ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با شهروندان و گردشگران فراهم می‌کند.

او افزود: در این بازارها که از ساعت ۹ تا ۲۰ میزبان بازدیدکنندگان هستند، آثار متنوعی از جمله سفال و سرامیک، چرم، منبت، زیورآلات سنتی، گلیم، محصولات نساجی سنتی و دیگر رشته‌های صنایع‌دستی عرضه می‌شود.

مهدوی خاطرنشان کرد: برگزاری روزبازارهای صنایع‌دستی علاوه بر حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و رونق گردشگری استان کمک می‌کند.

از شهروندان، گردشگران و دوستداران فرهنگ و هنر دعوت می‌شود روزهای جمعه و شنبه با حضور و بازدید از این بازارها ضمن آشنایی با هنر اصیل ایرانی، با خرید آثار هنرمندان از تداوم تولید این محصولات حمایت کنند.

 

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