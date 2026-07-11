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آغاز عملیات سبک‌سازی بام بازار تاریخی سمنان

آغاز عملیات سبک‌سازی بام بازار تاریخی سمنان
کد خبر : 1811402
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سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان از آغاز عملیات مرمت استحفاظی و سبک‌سازی بام در بازار تاریخی سمنان خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، فرامرز نصیری روز شنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای حفاظت از بازار تاریخی سمنان، عملیات مرمت اضطراری و استحفاظی گنبدهای بازار با تمرکز بر سبک‌سازی بام آغاز شده است.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان افزود: این مرحله از عملیات شامل اجرای دقیق جزئیات فنی لازم برای کاهش بار اضافی بر سازه و اصلاح ساختار بام است و در امتداد مرمت‌های سال‌های گذشته در دست اجراست.

او در ادامه با تشریح جزئیات فنی عملیات جاری تصریح کرد: علاوه بر سبک‌سازی، مرمت سازه‌ای در بخش پشت بندهای بازار نیز در دستور کار قرار گرفته است.

نصیری تصریح کرد: هدف از این اقدام، تقویت نقاط حساس سازه‌ای و جلوگیری از هرگونه تزلزل یا آسیب‌های ساختاری است.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان اظهار کرد: بازار تاریخی سمنان به‌عنوان شریان حیاتی اقتصاد شهر و یکی از ارزشمندترین میراث‌های فرهنگی این دیار، دارای ریشه‌های تاریخی عمیقی در دوران تیموری، ایلخانی، صفوی و دوره قاجار است.

او بیان کرد: انجام این عملیات مرمتی، گامی حیاتی برای تضمین پایداری این میراث فرهنگی و حفظ هویت تاریخی سمنان در برابر تهدیدات ناشی از گذر زمان است.

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