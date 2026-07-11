مستندهای ویژه درباره رهبر شهید در تلویزیون

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مستند «در لباس سربازی» روایتی ویژه از حضور رهبر انقلاب در جبهه‌ها از نخستین روزهای آغاز جنگ تحمیلی تا ترور ایشان در تیرماه سال ۱۳۶۰ در دو قسمت روزهای شنبه (۲۰ تیر) ساعت ۱۲ نیمه شب و یکشنبه (۲۱ تیر) ساعت ۱۸:۰۰ روی آنتن خواهد رفت.

در این مستند، برای نخستین بار بخشی از تصاویر، فیلم‌ها، اسناد تاریخی و همچنین خاطرات شفاهی خودگفته آیت‌الله خامنه‌ای از دوران دفاع مقدس منتشر شده و مخاطب را با ناگفته‌هایی از آن روزهای سرنوشت‌ساز همراه می‌کند.

مستند «روایت آقا» به کارگردانی «مصطفی صادقی» نیز روز دوشنبه (۲۲ تیر) ساعت ۱۸:۰۰ برای مخاطبان شبکه قرآن ومعارف سیما پخش می‌شود. این مستند روایتی متفاوت از زندگی و زمانه رهبر شهید انقلاب اسلامی که به یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران پیوند می‌خورد را بازگو می‌کند.

در ادامه روز سه‌شنبه (۲۳ تیر) مستند «ایل» به کارگردانی «احمد احمدپور» ساعت ۱۸:۰۰ روانه آنتن شبکه قرآن ومعارف سیما می‌شود. این اثر به سفر مقام معظم رهبری به استان لرستان و دیدار با جمعی از عشایر در سال ۱۳۷۰ می‌پردازد و جلوه‌هایی از پیوند عمیق ایشان با مردم و جامعه عشایری کشور را به تصویر می‌کشد. بوده است.

مستند «شهید سرمد» هم روز چهارشنبه (۲۴ تیر) در ساعت ۱۸ نگاهی به سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان اردبیل، دیدارهای ایشان با خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم خواهد داشت.

«شهید سرمد» با بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی و روایت‌های مستند، ضمن مرور فضای آن دوران، ابعاد مختلف این سفر و ارتباط صمیمانه رهبر شهید با مردم استان اردبیل را به تصویر کشیده و روایتگر بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی در سال‌های دفاع مقدس است.

همچنین روز پنجشنبه (۲۵ تیر) ساعت ۱۸:۰۰ مستند «ولایت عشق» پخش می‌شود؛ اثری به کارگردانی مصطفی معارف‌وند که سفر رهبر شهید به شهر قم در سال ۱۳۸۹ را روایت می‌کند و در کنار آن، حال‌وهوای مردم پس از شهادت معظم‌له را به تصویر می‌کشد؛ روایتی از دلدادگی، وفاداری و پیوندی که در گذر زمان استوارتر شده است.

مستند «دریار یار» به کارگردانی مهدی ابراهیم‌خانی نیز روز جمعه (۲۶ تیر) ساعت ۱۸:۰۰ روایتگر سفر رهبر شهید به استان کهگیلویه و بویراحمد و روستای باغچه جلیل در سال ۱۳۷۳ است؛ سفری که با حضور گرم و صمیمی مردم همراه شد و برگ دیگری از ارتباط بی‌واسطه ایشان با اقشار مختلف جامعه را در حافظه تاریخی کشور ثبت کرد.

این مجموعه مستندها، تنها بازخوانی چند سفر یا چند مقطع تاریخی نیست؛ بلکه روایتی تصویری از سال‌های مجاهدت، مردم‌داری، حضور در میدان‌های سرنوشت‌ساز و همراهی قائد شهید امت با ملت ایران است.

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