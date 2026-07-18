به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از گاردین، اثر تاریخی، شاهکاری عظیم از سده یازدهم میلادی که رویدادهای مربوط به فتح انگلستان توسط دوک نورماندی را به تصویر می‌کشد، برای نخستین بار در نزدیک به هزار سال گذشته به انگلستان بازگشت.

این گنجینه تاریخی از ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ تا ژوئیه ۲۰۲۷ در گالری نمایشگاه‌های سینزبریِ به نمایش گذاشته خواهد شد.

این اثر در عملیاتی محرمانه، شبانه و از مکانی نامعلوم در شمال فرانسه، از طریق قطار و تونل زیر کانال مانش، طی سفری حدود ۱۱ ساعته به محل جدید خود منتقل شد و صبح جمعه وارد موزه بریتانیا شد.

شاهکاری از سده یازدهم

بایو که در واقع از نخ‌های پشمی رنگ‌شده بافته شده، حدود ۷۰ متر (۲۳۰ فوت) طول دارد و گمان می‌رود به سفارش اسقف اودو، برادر ناتنی، ساخته شده باشد.

این اثر معمولاً در فرانسه نگهداری می‌شود، اما این موزه از سپتامبر ۲۰۲۵ برای اجرای یک برنامه دوساله بازسازی تعطیل شده است. همین موضوع زمینه انتقال موقت این اثر به بریتانیا را فراهم کرد.

انتقالی بحث‌برانگیز

انتقال این اثر تاریخی از فرانسه به بریتانیا با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. سال گذشته، دادخواستی برای جلوگیری از امانت دادن این پرده‌نگار به موزه بریتانیا بیش از ۷۰ هزار امضا جمع‌آوری کرد. مخالفان معتقد بودند این اثر به دلیل ظرافت و آسیب‌پذیری، نباید جابه‌جا شود.

تدابیر ویژه برای جابه‌جایی

برای انتقال، پرده‌نگار با دقت تا شده و درون جعبه‌ای با سامانه کنترل دما قرار داده شده. . سپس این جعبه درون محفظه‌ای مجهز به فنرهای جذب‌کننده ضربه جای گرفت تا از هرگونه آسیب احتمالی جلوگیری شود.

موزه بریتانیا اعلام کرده که این اثر برای نخستین بار به‌صورت افقی به نمایش گذاشته خواهد شد.

اطمینان مسئولان

پیتر ریکتز، نماینده ویژه دولت بریتانیا در پروژه انتقال این اثر گفته است:

«اگر کوچک‌ترین احتمال آسیب یا خطر برای این اثر فوق‌العاده وجود داشت، هیچ‌کس خواهان انتقال آن به بریتانیا نبود. من نگران نیستم؛بلکه احساس آسودگی می‌کنم.»

استقبال از این نمایشگاه بسیار گسترده بوده است. هفته گذشته، رکورد فروش بلیت یک‌روزه خود را شکست؛ طوری که تمام زمان‌های بازدید از این اثر در فصل پاییز، تنها ظرف ۲۴ ساعت به فروش رسید.

نیکلاس کالینن، مدیر موزه بریتانیا، در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است: «اینکه پس از این همه برنامه‌ریزی، دقت، مراقبت و اندیشه، سرانجام این اتفاق رخ داده، واقعاً شگفت‌انگیز است.»

اهمیت موزه بریتانیا

موزه بریتانیا یکی از مهم‌ترین و پربازدیدترین موزه‌های جهان است که در سال ۱۷۵۳ میلادی تأسیس شد و مجموعه‌ای متشکل از بیش از هشت میلیون اثر تاریخی، باستان‌شناسی و هنری از تمدن‌های گوناگون را در خود جای داده است. این موزه به دلیل نگهداری آثاری شاخص همچون سنگ روزتا، مرمرهای پارتنون و اکنون میزبانی موقت پرده‌نگار بایو، جایگاهی منحصربه‌فرد در پژوهش، حفاظت از میراث فرهنگی و معرفی تاریخ تمدن‌های جهان دارد. نمایش پرده‌نگار بایو در این موزه، یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی اروپا در سال ۲۰۲۶ به شمار می‌رود.

سخن پایانی

بازگشت موقت پرده‌نگار بایو به انگلستان، تنها جابه‌جایی یک اثر تاریخی نیست؛ بلکه رویدادی نمادین در تاریخ فرهنگی اروپا محسوب می‌شود. این شاهکار هزارساله که روایتگر یکی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخ انگلستان است، پس از قرن‌ها بار دیگر در سرزمینی به نمایش درآمده که داستان آن را روایت می‌کند. این رویداد همچنین اهمیت همکاری میان موزه‌ها و نهادهای فرهنگی برای حفاظت، پژوهش و نمایش میراث مشترک بشری را بیش از پیش یادآور می‌شود.

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