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پخش سریال «رحیل» با کیفیت 4K-HDR

پخش سریال «رحیل» با کیفیت 4K-HDR
کد خبر : 1811390
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سریال تاریخی و ماجراجویانه «رحیل» به تهیه‌کنندگی رامین عباسی‌زاده و کارگردانی مشترک رامین عباسی‌زاده و مسعود آب‌پرور، از امشب با کیفیت 4K-HDR از شبکه فراتر روی آنتن می‌رود.

پخش سریال «رحیل» با کیفیت 4K-HDR
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه فراتر پخش سریال «رحیل» را از امشب در جدول برنامه‌های خود قرار داده است.

این مجموعه داستانی که محصول سال ۱۴۰۲ است، به تهیه‌کنندگی رامین عباسی‌زاده و کارگردانی مشترک رامین عباسی‌زاده و مسعود آب‌پرور، در فضایی تاریخی و ماجراجویانه روایت می‌شود و در دو فصل تولید شده است.

این مجموعه با هنرمندی اندیشه فولادوند، حمیدرضا آذرنگ، ثریا قاسمی، نسیم ادبی، هومن برق‌نورد، فرخ نعمتی، کاظم هژیرآزاد، ریحانه رضی، علی عباسی‌زاده و... یک داستان عاشقانه از یک شاهزاده قاجار را در کوران تغییر سلسله روایت می‌کند که چگونه گرفتار توطئه‌های اطرافیان ازجمله جادوگری به نام بیتاج می‌شود و ...

علاقه‌مندان می‌توانند «رحیل» را از امشب، هر هفته جمعه تا سه‌شنبه ساعت ۲۳ از شبکه فراتر دنبال کنند. بازپخش این مجموعه نیز روز بعد ساعت‌های ۱۰:۳۰ و ۱۶:۳۰ خواهد بود.

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