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پخش زنده والیبال نشسته ایران و بوسنی در شبکه ورزش

پخش زنده والیبال نشسته ایران و بوسنی در شبکه ورزش
کد خبر : 1811387
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تیم ملی والیبال نشسته ایران در دومین دیدارش، امروز از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف بوسنی می رود و شبکه ورزش این دیدار را در قالب برنامه زنده «مثبت ورزش» پوشش می دهد.

پخش زنده والیبال نشسته ایران و بوسنی در شبکه ورزش
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان، امروز شنبه ۲۰ تیر از ساعت ۱۴:۳۰، دیدار دو تیم ایران و بوسنی را با تحلیل فنی و گزارشگری اختصاصی به صورت مستقیم پخش می کند.

همچنین تیم ایران در سومین دیدار خود یکشنبه ۲۱ تیر از ساعت ۵ صبح با ژاپن به رقابت خواهد پرداخت. تیم ملی والیبال نشسته ایران برای برگزاری نخستین دیدار خود در روز جمعه ۱۹ تیر به مصاف لهستان رفت و موفق به شکست ٣ بر یک این تیم شد.

لازم به ذکر است که تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران به عنوان مدافع فهرمانی وارد مسابقات قهرمانی جهان شده است. در پایان این دوره از مسابقات هر دو تیم فینالیست صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک ٢٠٢٨ می شوند.

 

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