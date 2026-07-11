پخش زنده والیبال نشسته ایران و بوسنی در شبکه ورزش
تیم ملی والیبال نشسته ایران در دومین دیدارش، امروز از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف بوسنی می رود و شبکه ورزش این دیدار را در قالب برنامه زنده «مثبت ورزش» پوشش می دهد.
همچنین تیم ایران در سومین دیدار خود یکشنبه ۲۱ تیر از ساعت ۵ صبح با ژاپن به رقابت خواهد پرداخت. تیم ملی والیبال نشسته ایران برای برگزاری نخستین دیدار خود در روز جمعه ۱۹ تیر به مصاف لهستان رفت و موفق به شکست ٣ بر یک این تیم شد.
لازم به ذکر است که تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران به عنوان مدافع فهرمانی وارد مسابقات قهرمانی جهان شده است. در پایان این دوره از مسابقات هر دو تیم فینالیست صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک ٢٠٢٨ می شوند.