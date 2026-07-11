حسین وزیری مدیرکل پشتیبانی شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی حسین وزیری را به عنوان مدیرکل پشتیبانی این وزارتخانه منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی حسین وزیری را به عنوان مدیرکل پشتیبانی این وزارتخانه منصوب کرد. در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به حسین وزیری آمده است:
با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمندتان بنا به پیشنهاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل پشتیبانی» منصوب میشوید.
از خداوند متعال، دوام توفیقات جنابعالی را در خدمت به فرهنگ و هنر این سرزمین و برنامههای وزارت متبوع مسئلت دارد.