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حسین وزیری مدیرکل پشتیبانی شد

حسین وزیری مدیرکل پشتیبانی شد
کد خبر : 1811364
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی حسین وزیری را به عنوان مدیرکل پشتیبانی این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی حسین وزیری را به عنوان مدیرکل پشتیبانی این وزارتخانه منصوب کرد. در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به حسین وزیری آمده است:

با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمندتان بنا به پیشنهاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل پشتیبانی» منصوب می‌شوید.

از خداوند متعال، دوام توفیقات جنابعالی را در خدمت به فرهنگ و هنر این سرزمین و برنامه‌های وزارت متبوع مسئلت دارد.

 

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