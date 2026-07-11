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وقتی «کلاه صورتی» سهمِ دخترِ شهید شد!

وقتی «کلاه صورتی» سهمِ دخترِ شهید شد!
کد خبر : 1811358
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روایتِ حضورِ دخترِ سه‌ساله شهید در محضر رهبر انقلاب، بیش از آن که یک دیدار رسمی باشد، نمایشی از پیوند میان اقتدار نظام و عطوفت انسانی است. درخواستِ یک «کلاه صورتی» از سوی کودکی که داغ بزرگِ فقدان پدر را بر دوش دارد، نمادی از جست‌وجویِ جای خالیِ محبت است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، پاسخِ حکیمانه و در عین حال پدرانه رهبری به این خواسته کودکانه، در حقیقت پاسخی به تمام خلأهایی است که فرزندان شهدا با آن مواجه‌اند. اینکه این روایت پس از سال‌ها در رسانه ملی و در برنامه «سر سفره خدا» بازگو می‌شود، تأکیدی است بر این نکته که قهرمانان واقعی این سرزمین، نه تنها در جبهه‌های نبرد، که در حفظ لبخندِ فرزندانِ این خاک، همواره زنده و حاضرند. 

این داستان، تلنگری است برای همه ما؛ که در هیاهویِ تحلیل‌ها و رویدادهای بزرگ، سادگیِ آرزوهای فرزندان شهدا را به فراموشی نسپاریم.

 

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