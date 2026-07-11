وقتی «کلاه صورتی» سهمِ دخترِ شهید شد!

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، پاسخِ حکیمانه و در عین حال پدرانه رهبری به این خواسته کودکانه، در حقیقت پاسخی به تمام خلأهایی است که فرزندان شهدا با آن مواجه‌اند. اینکه این روایت پس از سال‌ها در رسانه ملی و در برنامه «سر سفره خدا» بازگو می‌شود، تأکیدی است بر این نکته که قهرمانان واقعی این سرزمین، نه تنها در جبهه‌های نبرد، که در حفظ لبخندِ فرزندانِ این خاک، همواره زنده و حاضرند.

این داستان، تلنگری است برای همه ما؛ که در هیاهویِ تحلیل‌ها و رویدادهای بزرگ، سادگیِ آرزوهای فرزندان شهدا را به فراموشی نسپاریم.

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