«اودری زیبا» برای پخش از سیما دوبله شد
فیلم سینمایی «اودری زیبا» با گویندگی ۱۰ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، این سینمایی در گونه درام و خانوادگی محصول کره جنوبی در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه نمایش سیما پخش شود.
مدیر دوبله این سینمایی مرضیه صفی خانی و صدابردار آن روژین جشن سده است. شیلا آژیر، آزاده اکبری، محمد بهاریان، ارسلان جولایی، شیرین روستایی، مینا قیاس پور، کسری کیانی، ملیکا ملک نیا، نازنین یاری و مرضیه صفی خانی صداپیشههای این اثر بوده اند.
این فیلم درباره مادرِ دختر و پسری جوان است که در سن میانسالی دچار آلزایمر میشود. دختر که با مادرش قطع رابطه کرده به سختی حاضر میشود با او دیدار کند اما طی روزهایی که با او میگذراند دوباره عشق و علاقهشان به یکدیگر زنده میشود. در این میان معلوم میشود که دختر هم سرطان خون دارد و مادر برای پیوند سلولهای بنیادی خون به بیمارستان میرود و دختر تحت تأثیر فداکاری مادر قرار میگیرد.
این فیلم بر اهمیت محبت، همبستگی و مسئولیتپذیری در قبال خانواده تأکید دارد و نشان میدهد که اعضای خانواده در سختترین شرایط باید در کنار یکدیگر بمانند. فیلم، ارزش فداکاری والدین برای فرزندان را یادآوری میکند و مخاطب را به قدردانی از زحمات پدر و مادر، بهویژه در دوران سالمندی و بیماری، ترغیب میسازد. روند داستان فیلم بر همدلی، گذشت و آشتی میان خواهر و برادر تأکید دارد و نشان میدهد که اختلافهای گذشته با محبت و درک متقابل قابل جبران است. همچنین فیلم روحیه ایثار، مراقبت از بیماران، احترام به سالمندان و پذیرش مسئولیت در قبال اعضای خانواده را بهعنوان ارزشهایی مهم به تصویر میکشد. شخصیتها در مسیر داستان به بلوغ عاطفی میرسند و میآموزند که موفقیت فردی نباید آنها را از خانواده و مسئولیتهای انسانی دور کند. فیلم بر ارزشهایی مانند عشق، وفاداری، صبر، امید و حفظ پیوندهای خانوادگی تأکید میکند و اهمیت حمایت عاطفی از افراد مبتلا به بیماری و حفظ کرامت آنان را یادآور میشود.
واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بینالملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آمادهسازی از شبکهی نمایش، برای مخاطبان پخش شود.