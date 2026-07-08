همافزایی معاونت علمی و حوزه علمیه برای توسعه صنایع خلاق
در راستای تقویت تعاملات علمی و فناورانه، جمعی از مدیران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با مسئولان ارشد حوزههای علمیه کشور دیدار و بر توسعه همکاریهای مشترک در حوزههای فناورانه و خلاق تأکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در این نشست، حسین روزبه؛ رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی و عبدالحسن بهرامی؛ رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان، با حجتالاسلام مهدی رجائینیا؛ مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام؛ حجتالاسلام فرهاد عباسی؛ معاون پژوهش حوزههای علمیه سراسر کشور؛ حجتالاسلام وحید رضایی شورکی؛ مسئول مرکز فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی حوزههای علمیه کشور و جمعی از اساتید و مسئولان حوزه فناوری حوزه علمیه گفتوگو کردند.
گزارش اقدامات و درخواستهای مرکز فناوری حوزه
در ابتدای این جلسه، مسئول مرکز فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی حوزههای علمیه کشور، گزارشی از روند همکاریها و اقدامات صورتگرفته طی یک سال گذشته ارائه کرد.
حجتالاسلام وحید رضایی شورکی در بخش دیگری از سخنان خود، ضرورت تأمین منابع مالی جهت پیشبرد پروژههای جاری این مرکز را یادآور شد. همچنین در این بخش، حجتالاسلام محمد قطبی، مدیرعامل خانه خلاق اشراق، برنامههای این مجموعه در حوزه صنایع خلاق را تشریح کرد.
تشریح ابزارهای حمایتی معاونت علمی
در ادامه، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصادهای دانشبنیان معاونت علمی ریاست جمهوری به تبیین ابزارهای حمایتی این معاونت برای شرکتهای دانشبنیان و خلاق پرداخت و شرایط ثبتنام شرکتها و صنایع خلاق فعال در حوزه علمیه در رویداد «مانوین» را تشریح کرد.
عبدالحسن بهرامی با تأکید بر اهمیت این رویداد، جزئیات نحوه شرکت، امتیازات و تسهیلگریهای ویژه در نظر گرفتهشده برای صنایع خلاق حوزه علمیه در رویداد ملی «مانوین» که بهعنوان بزرگترین مسابقه و رقابت صنایع خلاق در ایران شناخته میشود، را با حاضرین به بحث و تبادلنظر گذاشت.
در پایان این نشست، اعضای جلسه پس از بررسی دقیق موضوعات و پیشنهادات مطرحشده، در خصوص سازوکارهای پیگیری پیشنهادات و تدوین برنامههای اقدام مشترک به گفتوگو پرداختند و بر تداوم این تعاملات برای تحقق اهداف فناورانه تأکید کردند.