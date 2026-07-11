یه گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سایت رسمی هجدهمین دوره مسابقه «عکاس نجومی سال زد‌دبلیواو، ، تصاویر راه‌یافته به فهرست نهایی این رقابت، اجرام آسمانی شگفت‌انگیزی را که در اعماق فضا و همچنین در آسمان نزدیک به زمین بر فراز سر ما قرار دارند، به تصویر کشیده‌اند.

هر سال، رصدخانه سلطنتی گرینویچ در لندن از عکاسان سراسر جهان دعوت می‌کند تا بهترین تصاویر خود از ستارگان، شفق‌های قطبی، کهکشان‌ها، ماه و دیگر پدیده‌های آسمانی را ارسال کنند.

ارسال ۴۰۰۰ اثر به جایزه عکس نجومی سال

هجدهمین دوره مسابقه «عکاس نجومی سال زد‌دبلیواو «ZWO Astronomy Photographer of» نزدیک به چهار هزار اثر از ۶۶ کشور جهان را به خود اختصاص داد.

۲۹ اثر راه‌یافته به فهرست نهایی که اول ژوئیه معرفی شدند، نشان‌دهنده صبر، پشتکار و البته خوش‌شانسی شگفت‌انگیزی هستند که برای ثبت چنین تصاویر الهام‌بخشی لازم است. عکاسان تجهیزات خود را از میان کوه‌های آلپ سوئیس، سواحل یخ‌زده بریتانیا و فلات‌های آتشفشانی عبور دادند و حاصل ساعت‌ها، شب‌ها و در یک مورد حتی شش ماه نوردهی را روی هم تلفیق کردند تا این تصاویر ثبت شود.

سام ون، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت تجهیزات عکاسی زد‌دبلیواو (ZWO)، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مایه افتخار ماست که از مسابقه عکاس نجومی سال حمایت می‌کنیم. این رویداد از افرادی تجلیل می‌کند که نگاه خود را به آسمان شب می‌دوزند و زیبایی آن را با جهان به اشتراک می‌گذارند. امیدواریم افراد بیشتری زیبایی آرامِ سر بلند کردن به آسمان و یافتن جایگاه خود در میان ستارگان را کشف کنند.»

انتخاب برندگان ۹ بخش اصلی، به زودی

در ماه‌های آینده، هیئتی متشکل از کارشناسان هنر و نجوم، برندگان ۹ بخش اصلی مسابقه، دو جایزه ویژه و جایزه بزرگ را انتخاب خواهد کرد. اسامی برندگان ۱۷ سپتامبر اعلام می‌شود و پس از آن، آثار منتخب در نمایشگاهی در موزه ملی دریانوردی لندن به نمایش درمی‌آیند.

گرداب سرخ و شکوفه‌های یاقوت کبود آندرومدا/چوهونگ یو و زومینگ وانگ

یکی از تصاویر راه‌یافته به مرحله نهایی، که در بالا دیده می‌شود، نمایی خیره‌کننده از کهکشان آندرومدا است.

دو عکاس چینی، چوهونگ یو و زوومینگ وانگ، بیش از ۱۱۱ ساعت صرف ثبت این پرتره میدان عمیق از نزدیک‌ترین همسایه کهکشانی ما کردند.

گفتنی است، در مرکز آندرومدا، یک سیاه‌چاله ابرپرجرم قرار دارد که گرداب سرخ‌رنگی از گازهای داغ و باردار الکتریکی را در اطراف خود نگه داشته است. همچنین شکوفه‌های آبی‌رنگ زایشگاه‌های ستاره‌ای در بازوهای کهکشان دیده می‌شوند؛ مناطقی که همچنان ستارگان جدید در آن‌ها در حال تولد هستند.

نگاهی به دیگر آثار شاخص

در ادامه، ۹ تصویر شاخص دیگر که امسال برای کسب عنوان برتر رقابت می‌کنند معرفی شده‌اند.

خورشیدگرفتگی جزئی مودی! جیمز مک‌بیث

در مارس ۲۰۲۵، ماه از دید بخش‌هایی از اروپا و مناطق دیگر جهان، بخشی از خورشید را پوشاند و یک خورشیدگرفتگی جزئی را رقم زد. جیمز مک‌بث، عکاس بریتانیایی، برای ثبت این لحظه آماده بود. او ساعت‌ها از پارکی در شهر لیدز مسیر خورشیدگرفتگی را دنبال کرد و منتظر ماند تا ابرها از مقابل خورشید عبور کنند. در پایان صدها فریم ثبت کرد، اما همین تصویر که در آن ابرها هلال خورشید را در میان درخششی خون‌گون و ملایم قاب گرفته‌اند، بیش از همه توجهش را جلب کرد.

مک‌بث در بیانیه‌ای گفت: «از بیشتر عکس‌هایی که آن روز گرفتم بسیار راضی هستم، اما این یکی بدون تردید رؤیایی‌ترین تصویر من است.»

عقاب آرورا/اثر جنیفر راجرز

جنیفر راجرز، عکاس ساکن بریتانیا، این تصویر چشم‌نواز را در جزایر لوفوتن نروژ ثبت کرد.

این عکس شفق قطبی را نشان می‌دهد؛ پدیده‌ای که بر اثر عبور ذرات باردار خورشید از میدان مغناطیسی زمین ایجاد می‌شود. او روز هنگام محل عکاسی را در یک خلیج یخ‌زده بررسی کرد و پس از غروب آفتاب دوباره به آنجا بازگشت. دوربینش را آماده کرد، به آسمان نگاه انداخت و شفق شمالی را دید که همچون عقابی با بال‌های گشوده بر فراز سرش در تپش بود.

راجرز در بیانیه‌ای گفت: «شدت و سرعت این شفق قطبی برای ثبت کردن با دوربین اتفاقی بسیار نفس‌گیر بود.»

مسیر ابر ماه بر فراز پاریس هنگام غروب آفتاب/مارتین ژبرو

مارتین ژیرو، عکاس فرانسوی، نخستین ماه کامل سال را هنگام طلوع در پشت خط افق پاریس ثبت کرد.

هم‌ زمان با عبور ماه از کنار برج ایفل و کلیسای سکره‌کور، قرص ماه به شکلی غول‌آسا دیده می‌شود.

علت این خطای دید، موقعیت قرار گیری این بناهاست؛ برج ایفل و کلیسای سکره‌کور به‌ ترتیب در فاصله حدود ۳.۹ و ۶.۹ مایلی از دوربین او قرار داشتند و همین اختلاف فاصله باعث شده ماه بسیار بزرگ‌تر از اندازه واقعی به نظر برسد. رنگ صورتی تصویر نیز به این دلیل است که ماه اندکی پیش از غروب خورشید طلوع کرده بود.

درخت ساوانا/رافائل اشمال

آسمان صاف زمستانی در مجارستان پدیده‌ای نادر است، اما هنگامی که چنین شرایطی فراهم می‌شود، یک تلسکوپ اچ-آلفا که توانایی رصد نور قرمز عمیق را دارد، می‌تواند شگفتی‌هایی را بر سطح خورشید آشکار کند.

در تصویر بالا، رافائل اشمال، عکاس مجارستانی، یک زبانه خورشیدی را هنگام فوران از لبه خورشید، ستاره منظومه شمسی، ثبت کرده است. این پدیده که در بخش بالایی تصویر دیده می‌شود، از نظر شکل به شاخه‌های گسترده یک درخت اقاقیا شباهت دارد.

با این حال، ابعاد این زبانه خورشیدی آنقدر عظیم است که می‌توان تعداد زیادی کره زمین را زیر تاج آن جای داد!

ستسو-گتسو-کا (Setsu-getsu-ka)/ تاکانوبو کوروساکی

عنوان تصویر بالا برگرفته از یک عبارت سنتی ژاپنی به معنای «برف، ماه و گل‌ها» است. تاکانوبو کوروساکی، عکاس ژاپنی، هر سه عنصر را در کنار رودخانه فونا به تصویر کشیده است.

این عکس که به فهرست نهایی مسابقه راه یافته، شکوفه‌های گیلاس را در پیش‌زمینه و قله برف‌پوش کوه آساهی را در پس‌زمینه نشان می‌دهد؛ هر دو نیز در زیر هاله‌ای از نور ماه می‌درخشند.

شکوفه‌های مشهور گیلاس معمولاً کمتر از دو هفته دوام می‌آورند؛ به همین دلیل، هم‌زمانی شکوفه‌ها با برف و نور ماه، رویدادی نادر به شمار می‌رود.

کوروساکی در بیانیه‌ای می‌گوید: «برای تأکید بر شکنندگی این صحنه، آن را با یک نوردهی واحد ثبت کردم، نه با ترکیب چند تصویر.»

بارش شهابی بر فراز دب اکبر! ژیپو وانگ

در یکی از شب‌های ماه دسامبر، ژی‌پو وانگ، عکاس چینی، برای عکاسی از دب اکبر، راهی محل رصد شد و با استفاده از یک فیلتر فوکوس نرم، جلوه ستارگان را گسترش داد. در همین هنگام، بارش شهابی جوزایی در آسمان پدیدار شد و آسمان را از ردهای نورانی شهاب‌ها پر کرد.

وانگ تنظیمات دوربین خود را تغییر داد و طی تنها سه ساعت، موفق شد ده‌ها شهاب را که در قاب تصویر رد نور به جا گذاشته بودند، ثبت کند.

ستاره دنباله‌دار C/2025 A6 (لمون) بر فراز کوه‌های آلپ سوئیس/ یاکوب زانر

در آخرین شب صاف پیش از آغاز چرخه ماه نو، یاکوب زانر، عکاس آلمانی، راهی رشته‌کوه‌های آلپ سوئیس شد تا اندکی پیش از سپیده‌دم، از دنباله‌دار لمون تصویربرداری کند.

این ستاره دنباله‌دار بر فراز خط‌الرأس دندانه‌دار کوهستان خودنمایی می‌کند و گذرا بودن حضورش را یادآور می‌شود؛ جرم یخی‌ای که تا بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ سال دیگر بار دیگر به زمین نزدیک نخواهد شد.

زانر در بیانیه‌ای گفت: «پیاده‌روی چهار ساعته برای رسیدن به این نقطه کاملاً ارزشش را داشت، با اینکه از قبل هیچ برنامه‌ریزی مشخصی برای عکاسی از این دنباله‌دار انجام نداده بودم.»

دروازه آسمانی/ یوشیکی آبه

در ساحل ناتا در ژاپن، یک دروازه بر فراز امواج قرار دارد. این دروازه، نمادی است که بر اساس آیین شینتو، مرز میان جهان مادی و جهان معنوی را مشخص می‌کند.

یوشیکی آبه، عکاس ژاپنی، این دروازه را در قابی قرار داده که در پس‌ زمینه آن سحابی‌های لاگون و تریفید دیده می‌شوند. آنها ابرهای عظیمی از گاز و غبار کیهانی هستند که محل شکل‌گیری ستارگان تازه‌متولدشده به حساب می‌آیند. قرار گرفتن این دروازه در زیر این زایشگاه‌های درخشان ستاره‌ای، آن را همچون دروازه‌ای به سوی آسمان‌ها جلوه می‌دهد.

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