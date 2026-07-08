چهرههای بینالمللی رسانه، بازتاب جهانی تشییع و جنگ روایتها را بررسی کردند
شست تخصصی «?Who is Khamenei» با حضور جمعی از فعالان رسانهای و تحلیلگران بینالمللی برگزار شد و حاضران در آن، بازتاب جهانی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و جنگ روایتها را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نشست تخصصی «?who is khamenei» (خامنهای کیست؟) و با موضوع «بزرگترین تشییع قرن»، صبح سهشنبه ۱۶ تیرماه با حضور جمعی از چهرههای بینالمللی رسانه در تالار سوره برگزار شد.
در این نشست پاتریک هنینگسن از آمریکایی، تای هیگ از ایرلند، بشری شیخ از لندن، محمدعلی خان از پاکستان، مصطفی شمص از لبنان، مکت بالومنتال جکسون از آمریکا، مایکل والس از ایرلند و کلر دالی از ایرلند و... حضور داشتند و با تمرکز بر ابعاد رسانهای و بینالمللی تحولات اخیر، به بررسی بازتاب جهانی مراسم تشییع، ترور شهید سیدعلی خامنهای و جنگ روایتها پرداختند.
در این نشست، پاتریک هنینگسن، روزنامهنگار آمریکایی، با اشاره به سفرهای متعدد خود به ایران، «باید برخاست» را مناسبترین توصیف برای روزهای اخیر دانست و گفت: آنچه در ایران دیده، فراتر از یک رخداد سیاسی و نشانهای از ایستادگی یک ملت است.
سپس تای هیگ، فعال رسانهای ایرلندی، نیز با بیان اینکه ایران تنها کشوری است که در برابر قدرتهای استعمارگر ایستاده است، تاکید کرد بسیاری از آزادیخواهان جهان با ایران همجهت هستند و مردم ایرلند، مقاومت ایران را در برابر دو قدرت بزرگ نظامی جهان تحسین میکنند.
در بخش بعدی این رویداد بشری شیخ، فعال رسانهای از لندن، در ابتدای سخنان خود شهادت رهبر شهید انقلاب را به مردم ایران تسلیت گفت و با انتقاد از عملکرد رسانههای غربی، گفت: این رسانهها روایتهای یکجانبهای از تحولات اخیر ارائه کردهاند. ایران پس از جنگ و ترور رهبر شهید انقلاب، بار دیگر توانست خود را به جهان معرفی کند و پیام شهادت سیدعلی خامنهای و جنایت میناب را به افکار عمومی جهان برساند.
او با اشاره به آنچه «بایکوت خبری» رخدادهای اخیر در رسانههای غربی خواند، افزود: در انگلستان بسیاری از این وقایع حتی بازتابی پیدا نکرده و روایتهای نادرستی درباره ایران و رهبر انقلاب منتشر شده است.
بشری شیخ ادامه داد: در کشوری زندگی میکنم که نشان دادن کشتن مردم عادی است، ولی هیچکس حق ندارد در مورد کشتن سیاستمداران و صهیونیستها سخنی بگوید. یکی از این مصادیق، روایتهای دروغین رسانههای غربی در مورد برخورد سیدعلی خامنهای است. سیدعلی خامنهای مدافع تحصیل عالی زنان بود، مدافع حقوق زنان جامعه بود و در کنار آنها بوده است و اگر او از زنان حمایت نمیکرد، پس چرا در مراسم تشییع ایشان این جمعیت گسترده از زنان حضور داشتند؟
او افزود: در مقابل تمدن، فرهنگ، خانواده و راه او تعظیم میکنم، چراکه در غرب جایگاه زنان در خانواده با مشکلاتی مواجه است و مردم جهان در این مورد باید بیدار شوند و من ایران را الگوی مناسبی در خصوص خانوادهمداری میدانم. در غرب میگویند که فمینیسم و حقوق زنان تقویت شده است، ولی شما دقیقاً به همین زنان مسلمان برای کار و پیشرفت جامعه نیاز دارید.
محمدعلی خان، تحلیلگر و نویسنده پاکستانی، با اشاره به حضور مهمانانی از کشورهای مختلف در این نشست، گفت: حضور چهرههایی از پاکستان، ایرلند، آمریکا، انگلستان، برزیل و دیگر کشورها در تهران برای گفتوگو درباره تحولات اخیر و محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی، نشاندهنده همگرایی جریانهای آزادیخواه در سطح جهان است.
وی با بیان اینکه همواره مسائل را از منظر اقتصادی دنبال میکند، افزود: پیش از زندگی در ایران، همواره این پرسش را داشتم که این کشور چگونه با وجود تحریمها به مسیر خود ادامه داده است و اکنون معتقدم آنچه ایران را پابرجا نگه داشته، «اقتصاد انقلابی» است.
محمدعلی خان همچنین از نگارش هشتمین کتاب خود درباره آیتالله خامنهای خبر داد و گفت حضور در مراسم تشییع، شناخت او از مردم ایران را عمیقتر کرده است.
مصطفی شمص، فعال رسانهای از لبنان، سیدعلی خامنهای را شخصیتی متعلق به همه مردم جهان توصیف کرد و با اشاره به روایتی از زمان ساخت متروی تهران، گفت زمانی پیشنهاد شده بود مسیر تونلهای مترو از محدوده بیت رهبری عبور نکند تا جان ایشان در معرض خطر قرار نگیرد، اما رهبر انقلاب با این پیشنهاد مخالفت کرده و گفته بود: «پس باقی مردم تهران چه؟»
وی این روایت را نشانهای از توجه رهبر شهید انقلاب به جان و امنیت مردم دانست و در پایان با تاکید بر ادامه مقاومت، اظهار کرد: مقاومت تا پایان اسرائیل ادامه خواهد داشت.