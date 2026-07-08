به گزارش ایلنا، مراسم یادبود علیرضا ایزدی نوازنده ویولنسل قرار بود ۱۲ تیرماه در موزه موسیقی ایران برگزار شود که به دلیل محدودیت‌های ترافیکی (مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب) لغو شد.

براساس اعلام خانه موسیقی، این مراسم جمعه (۱۹ تیرماه) از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ در موزه موسیقی برگزار خواهد شد.

علیرضا ایزدی نوازنده ویولنسل و از اعضای ارکستر «گل‌ها» و همسر افلیا پرتو (نوازنده پیانو) ششم تیرماه در ۸۹ سالگی دارفانی را وداع گفت و پیکر او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.

ایزدی متولد سال ۱۳۱۶، تحصیلات خود را در هنرستان موسیقی ملی به سرپرستی روح‌الله خالقی گذراند و از نخستین فارغ‌التحصیلان این هنرستان به شمار می‌رفت.

او فعالیت حرفه‌ای خود را از سال‌های جوانی با حضور در ارکستر رادیو آغاز کرد. ایزدی همچنین در ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر رادیو تلویزیون ایران به فعالیت پرداخت و در اجراهای ارکستر «گل‌ها» نیز حضور داشت.

ایزدی پس از انقلاب، در سال ۱۳۵۸ به اتریش مهاجرت کرد و تا اواخر عمر در آن کشور اقامت داشت.

موزه موسیقی ایران در میدان تجریش، خیابان شهید دربندی، سه راه تختی، کوچه نمازی، پلاک ۹ واقع شده است.

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