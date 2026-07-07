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آمادگی کامل خراسان‌رضوی برای میزبانی از زائران مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید/ پیش‌بینی ۸ هزار نقطه اسکان و حضور زائرانی از ۳۲ ملیت

آمادگی کامل خراسان‌رضوی برای میزبانی از زائران مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید/ پیش‌بینی ۸ هزار نقطه اسکان و حضور زائرانی از ۳۲ ملیت
کد خبر : 1810093
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان‌رضوی از پیش‌بینی ۸ هزار نقطه اقامتی در سراسر استان برای میزبانی از زائران مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تمامی ظرفیت‌های رسمی، موقت و اضطراری استان برای پاسخگویی به موج میلیونی زائران بسیج شده و همزمان، زائرانی از ۳۲ ملیت نیز در تاسیسات گردشگری استان پذیرش شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدجواد موسوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی، از آمادگی کامل این استان برای میزبانی از زائران مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید خبر داد و اظهار کرد: تاکنون ۸ هزار نقطه برای اسکان زائران در سطح خراسان‌رضوی پیش‌بینی و سازماندهی شده است که این ظرفیت، مراکز اقامتی رسمی، فضاهای اسکان موقت و اماکن پیش‌بینی‌شده برای شرایط اضطراری را در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از هفته‌های گذشته افزود: از همان آغاز فرآیند هماهنگی برای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید، برآوردها از حضور جمعیتی میلیونی حکایت داشت؛ از این‌رو تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و بخش‌خصوصی با هم‌افزایی و انسجام، ظرفیت‌های اقامتی استان را برای میزبانی شایسته از زائران بسیج کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با تاکید بر ابعاد بین‌المللی این رویداد اظهار کرد: در روزهای منتهی به برگزاری مراسم، زائرانی از ۳۲ ملیت مختلف وارد مشهد مقدس شده‌اند که در تاسیسات گردشگری و مراکز اقامتی استان اسکان یافته‌اند.

موسوی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده در حوزه اسکان، جلوه‌ای از آمادگی، انسجام و ظرفیت بالای خراسان‌رضوی در مدیریت رویدادهای بزرگ ملی و فراملی است و تمامی امکانات استان با هدف ارائه خدمات مطلوب و شایسته به زائران و مهمانان این مراسم تاریخی به کار گرفته شده است.

 

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