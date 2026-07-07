بازتاب جهانی خسارتهای میراثفرهنگی ایران/ ۸۱ اینفلوئنسر بینالمللی از کاخ گلستان و نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» در ایستگاههای مترو بازدید کردند
در ادامه دیپلماسی عمومی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای تبیین ابعاد خسارتهای ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به میراثفرهنگی کشور، ۸۱ اینفلوئنسر و فعال رسانهای از ۲۷ کشور جهان، به همت ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، از بخشهای آسیبدیده میراثجهانی کاخ گلستان و همچنین نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» در ایستگاههای مترو بازدید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، این برنامه با هدف روایت مستند آسیبهای واردشده به میراث تاریخی و فرهنگی ایران در جریان جنگ رمضان و انتقال واقعیتهای میدانی به افکار عمومی جهان برگزار شد. در جریان این بازدید، میهمانان خارجی ضمن حضور در مجموعه جهانی کاخ گلستان، از نزدیک در جریان خسارتهای ناشی از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به این اثر ارزشمند ثبتشده در فهرست میراث جهانی قرار گرفتند.
در ادامه، این هیئت از نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» که به ابتکار ادارهکل روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در چهار ایستگاه پرتردد متروی تهران شامل تئاترشهر، سرسبز، کیانشهر و حسینآباد برپا شده است، بازدید کرد. این نمایشگاه با نمایش تصاویر مستند، ابعاد خسارتهای واردشده به ۱۴۹ بنای تاریخی آسیبدیده در جریان جنگ رمضان را به تصویر کشیده و تلاش دارد روایت مستندی از آثار تجاوز بر میراث تمدنی ایران را در معرض دید عموم شهروندان و مخاطبان بینالمللی قرار دهد.
در این بازدید، اینفلوئنسرها با توضیحات کارشناسان حوزه میراثفرهنگی، از جزئیات خسارتهای واردشده به آثار تاریخی کشور، روند مستندسازی آسیبها و اقدامات انجامشده برای حفاظت، مرمت و صیانت از این سرمایههای تمدنی آگاه شدند.
این هیئت بینالمللی متشکل از ۸۱ اینفلوئنسر و فعال رسانهای از ۲۷ کشور جهان از جمله مالزی، آفریقای جنوبی، اتریش، اسپانیا، ایتالیا، آمریکا، بوسنی و هرزگوین، کنیا، اندونزی، ژاپن، فیلیپین، هند، پاکستان، افغانستان، تایلند، عمان، تونس و الجزایر بود که با حضور در این برنامه، از نزدیک در جریان بخشی از پیامدهای تجاوز نظامی علیه میراثفرهنگی ایران قرار گرفتند.