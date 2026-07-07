آمادگی کامل شبکه اقامتی تهران برای میزبانی از زائران وداع با رهبر شهید/ ۱۳ هزار تخت آماده پذیرش؛ هیچ زائری بدون محل اقامت نخواهد ماند/ میزان اشغال به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، محمدعلی فرخ‌مهر، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان تهران، با تشریح آخرین وضعیت اسکان زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم وداع با رهبر شهید، از آمادگی کامل مراکز اقامتی پایتخت خبر داد و اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های اقامتی تهران در هماهنگی کامل با دستگاه‌های مسئول، از روز جمعه ۱۲ تیرماه در چرخه خدمت‌رسانی قرار گرفته‌اند و روند پذیرش و اسکان زائران بدون هیچ‌گونه وقفه در حال انجام است.

وی با اشاره به افزایش میزان اشغال مراکز اقامتی افزود: در روزهای اخیر ضریب اشغال هتل‌های تهران روندی افزایشی داشته و در برخی مراکز اقامتی که از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول برای اسکان زائران پیش‌بینی شده‌اند، میزان اشغال به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده است.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان تهران با بیان اینکه بخش مهمی از زائران از طریق ظرفیت‌های اسکان مردمی، موکب‌ها، شهرداری تهران، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مسئول پذیرش شده‌اند، تصریح کرد: به همین دلیل همه متقاضیان از ظرفیت هتل‌ها استفاده نکرده‌اند و بخش قابل توجهی از بار اسکان، از طریق شبکه گسترده خدمات مردمی و دستگاه‌های اجرایی مدیریت شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده انسجام و هماهنگی مطلوب در مدیریت میزبانی از زائران این مراسم بزرگ است.

فرخ‌مهر با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه کمبود یا محدودیتی در حوزه اسکان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تمامی هتل‌های پایتخت از چند روز گذشته در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند و با ارائه تخفیف ۵۰ درصدی، خدمات اقامتی خود را در اختیار زائران قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: همزمان با ارائه خدمات، فرآیند نظارت و بازرسی مستمر نیز با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، اداره اماکن فراجا و جامعه حرفه‌ای هتلداران استان تهران در حال انجام است تا کیفیت خدمات ارائه‌شده در بالاترین سطح حفظ شود.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران استان تهران افزود: این بازرسی‌ها با هدف اطمینان از رعایت کامل استانداردهای حرفه‌ای در حوزه‌های بهداشت، ایمنی، تجهیزات، کیفیت خدمات و نحوه پذیرایی از مهمانان انجام می‌شود و خوشبختانه تمامی مراکز اقامتی بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، بدون مشکل در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه اقامتی پایتخت گفت: در حال حاضر حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تخت در هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های تهران برای پذیرش زائران و مهمانان آماده شده است و در صورت افزایش تقاضا، ظرفیت مهمان‌پذیرها و سایر مراکز اقامتی نیز به‌صورت کامل در چرخه خدمت‌رسانی قرار خواهد گرفت.

فرخ‌مهر در پایان با تاکید بر آمادگی کامل شبکه اقامتی تهران برای میزبانی از زائران مراسم وداع با رهبر شهید اظهار کرد: با هماهنگی‌های گسترده میان دستگاه‌های مسئول و پیش‌بینی تمامی ظرفیت‌های مورد نیاز، هیچ‌یک از زائران و مهمانانی که از استان‌های مختلف کشور و دیگر کشورها برای حضور در این مراسم به تهران سفر کرده‌اند، بدون محل اقامت نخواهند ماند و تمامی زیرساخت‌ها برای میزبانی شایسته، منظم و در شأن این رویداد تاریخی فراهم شده است.

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