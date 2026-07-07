خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری «سوگواره امام شهید» در مصلی‌ها و مساجد کشور

برگزاری «سوگواره امام شهید» در مصلی‌ها و مساجد کشور
کد خبر : 1810047
لینک کوتاه کپی شد.

ویژه‌برنامه «سوگواره امام شهید» روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ تیرماه، در مصلی‌ها و مساجد سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، برنامه‌های روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز می‌شود و پس از آن نماز جماعت مغرب و عشاء در مساجد و مصلی‌های سراسر کشور اقامه خواهد شد. همچنین در ادامه این مراسم، نماز لیله‌الدفن به‌صورت سراسری در این اماکن برگزار می‌شود.

در روز جمعه ۱۹ تیرماه نیز آیین اصلی «سوگواره امام شهید» از ساعت ۱۰ صبح در مصلاهای سراسر کشور برگزار خواهد شد. این مراسم شامل محفل انس با قرآن کریم، قرائت فاتحه، سخنرانی و مرثیه‌سرایی در سوگ امام شهید است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی