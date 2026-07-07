به گزارش ایلنا، برنامه‌های روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز می‌شود و پس از آن نماز جماعت مغرب و عشاء در مساجد و مصلی‌های سراسر کشور اقامه خواهد شد. همچنین در ادامه این مراسم، نماز لیله‌الدفن به‌صورت سراسری در این اماکن برگزار می‌شود.

در روز جمعه ۱۹ تیرماه نیز آیین اصلی «سوگواره امام شهید» از ساعت ۱۰ صبح در مصلاهای سراسر کشور برگزار خواهد شد. این مراسم شامل محفل انس با قرآن کریم، قرائت فاتحه، سخنرانی و مرثیه‌سرایی در سوگ امام شهید است.